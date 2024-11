Siena: World Prematurity Day

World Prematurity Day, settimana di eventi dall’11 al 17 novembre per tutta l’area vasta sud est

Il 17 novembre si celebra nel mondo il World Prematurity Day, Giornata mondiale della prematurità, manifestazione globale celebrata in più di 100 Paesi nel mondo, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità, dei professionisti che se ne occupano ed anche per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti.

Anche quest’anno l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, centro di riferimento per i neonati nati estremamente prematuri dell’area vasta sud est, organizza una serie di iniziative per far conoscere la prematurità al più grande numero di persone possibile, attraverso la formazione ed i racconti dei genitori che hanno avuto una nascita prematura.

L’11 e il 12 novembre si terrà il corso teorico/pratico dal titolo ” La rianimazione del neonato prematuro e/o critico – Golden Minute” a cura dei formatori della Terapia Intensiva Neonatale dell’Aou Senese, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini. Il corso si svolgerà al policlinico Santa Maria alle Scotte dalle ore 8,30 alle 17,30 dell’11 Novembre e dalle ore 8,30 alle 13 del 12 Novembre. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese e del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il 13 Novembre si terrà invece il corso teorico/pratico dal titolo “La qualità in neonatologia: strategia NIDCAP. Igiene orale e segnali di disponibilità all’alimentazione orale”, organizzato dal personale medico, infermieristico ed ostetrico dell’Aou Senese sull’importanza dell’alimentazione precoce del pretermine con il latte materno al seno e quanto questa azione condivisa tra tutti gli operatori riesca ad avere una grande importanza sulla relazione madre neonato e sul benessere della famiglia. Il corso si svolgerà dalle ore 14,30 alle 18,30 nelle aule di Formazione del Dipartimento della Donna e dei Bambini, e la partecipazione è aperta a tutti i professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese e del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Il 15 Novembre sarà la volta del convegno scientifico sulla prematurità dal titolo “Giornata Mondiale della prematurità: accesso alle cure dei prematuri di qualità ovunque”, organizzato dal personale medico, infermieristico ed ostetrico della rete delle cure neonatali costituita da tutto il personale del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese e del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Toscana sud est. Il convegno si svolgerà dalle ore 14 alle 19 nell’aula 10 del Complesso Didattico dell’Aou Senese.

Il 16 Novembre dalle ore 16,30 alle 18,30 nella Biblioteca degli Intronati di Siena in Via della Sapienza ritrovo per le famiglie dei neonati prematuri e non solo “Nati per leggere”, per passare insieme un pomeriggio in allegria con letture animate a cura di Rosanna Merlini e giochi.

Il 17 Novembre infine, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, ai neonati ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale – Patologia Neonatale, sarà donato un piccolo gadget offerto dall’associazione Cuore di Maglia- odv, che si prende cura di fornire al reparto di terapia intensiva neonatale manufatti in morbida lana per vestire e avvolgere i piccoli neonati in un caldo abbraccio e i polipi (oggetti morbidi di lana a forma di polipo) che con i loro tentacoli ricordano al neonato il cordone ombelicale. Alle ore 15,30 le Coccinelle amici dei neonati odv, organizzano a Siena, da Piazza Matteotti, una camminata solidale finalizzata alla raccolta fondi per i bisogni dei prematuri. Il percorso è di 5 km per le vie del centro cittadino. Infine l’Aou Senese nella sera del 17 Novembre illuminerà la facciata del lotto 4 del Dipartimento della Donna e dei bambini, aderendo all’iniziativa di illuminare di viola i monumenti e gli ospedali d’Italia e d’Europa al fine di sensibilizzare il più possibile la società civile al tema della prematurità.