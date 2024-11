Raid Israele nel centro di Beirut, l’attacco prima dell’annuncio della tregua

L’annuncio, atteso per le 21 in Italia, in una dichiarazione congiunta di Francia e Usa. Ben Gvir: “Errore storico, Netanyahu spieghi”. Da tregua speranza per ostaggi Gaza

Un nuovo raid aereo di Israele ha colpito in serata il centro di Beirut. Ad affermarlo è l’agenzia libanese ufficiale Ani poche ore prima dell’annuncio franco americano di un cessate il fuoco nel Paese anticipato da Channel 12. Annuncio che, sempre secondo l’emittente israeliana, è atteso per le 22 (le 21 in Italia). E’ anche intanto nel pomeriggio la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano per approvare il cessate il fuoco con Hezbollah.

Prima del nuovo raid le forze israeliane avevano chiesto per la prima volta ai civili di evacuare quattro quartieri della città. Un raid all’inizio del pomeriggio di oggi ha colpito il quartiere di Nweiri, provocando, secondo il bilancio delle vittime diffuso dal ministero della Salute locale, la morte di 7 persone e il ferimento di 37.

Speranza per ostaggi Gaza

Un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano può portare anche a una svolta nei negoziati con Hamas per la liberazione degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, hanno dichiarato fonti dell’establishment della sicurezza israeliana a Walla, secondo cui la pressione militare esercitata su Hamas e sui suoi alleati ha reso più vicina che mai la possibilità di raggiungere un accordo per la restituzione degli ostaggi.

Fonte Adnkronos