La tregua tra Israele e Hezbollah, in vigore da 4 ore mercoledì, deve interrompere il conflitto che ha costretto decine di migliaia di persone in Israele e centinaia di migliaia di altre in Libano ad abbandonare le proprie case.

Hamas pronto alla tregua con Israele a Gaza. “L’annuncio del cessate il fuoco in Libano è una vittoria e un successo importante per la resistenza” e “Hamas è pronto per un accordo” per la fine delle ostilità nell’enclave palestinese e “un’intesa seria per lo scambio di prigionieri” , ha detto all’agenzia Afp un componente dell’ufficio politico del gruppo. “Abbiamo informato i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia”, ha affermato.

