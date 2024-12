Foiano della Chiana: il Natale in musica

A Foiano della Chiana il Natale si fa in musica con la rassegna Foiano Book Christmas. Appuntamento inaugurale sabato 14 dicembre alle ore 21:15 presso la Sala Furio del Furia con il concerto/reading “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” con l’Orchestra Multietnica di Arezzo al Femminile ed Elena Ferri. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana e Foiano Book Festival.

Foiano Book Christmas, il Natale si fa in musica

Al via a Foiano della Chiana la rassegna musicale natalizia tra world music, musica medievale e rinascimentale e jazz

Il Foiano Book Festival si tinge di Natale con la rassegna Foiano Book Christmas, intrecciando musica, storia, spirito natalizio e il piacere della lettura e di una buona storia da raccontare. La rassegna, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana e Foiano Book Festival, si svilupperà in tre appuntamenti per esplorare le infinite sfumature della musica, dall’energia della world music alla solennità delle partiture medievali e rinascimentali, fino all’intimità evocativa del jazz. Un filo conduttore per raccontare storie in musica, creare incontri e riscoprire il piacere dello stare insieme in un clima di festa e di condivisione.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo presso la Sala Furio del Furia di Foiano della Chiana con inizio alle ore 21:15.

«Foiano Book Christmas nasce dal desiderio di raccontare il Natale attraverso la musica, un’arte che ha sempre accompagnato questo periodo dell’anno con straordinaria ricchezza e varietà. In ogni evento, cercheremo di creare un’esperienza che sia al contempo profonda e leggera, antica e moderna, capace di unire tradizione e innovazione. Con l’obiettivo di far sì che il pubblico possa riscoprire il valore di questo periodo non solo come festa, ma come occasione di incontro e condivisione, proprio come da sempre fa la musica» ha dichiarato Luca Roccia Baldini, direttore artistico di Officine della Cultura.

L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 14 dicembre con l’originale concerto/reading “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” con l’Orchestra Multietnica di Arezzo al Femminile in compagnia di Elena Ferri.

Nel corso della serata le letture, tratte dai best seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo, saranno accompagnate da brani musicali da tutto il mondo eseguiti dalla componente femminile dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, dieci musiciste provenienti da Argentina, Romania, Giappone, Russia, Albania, Algeria, Olanda e Italia. Sul palco, con l’OMA, Elena Ferri, attrice aretina diplomata all’Accademia Teatrale Veneta, che ha lavorato per il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro delle Donne, la compagnia Les Moustaches e Officine della Cultura, oltre ad essere tra le fondatrici della compagnia teatrale Fondamenta Zero. L’evento è una produzione originale Officine della Cultura.

Venerdì 20 dicembre “il Natale nella musica tra Medioevo e Rinascimento europeo” sarà presentato dal prestigioso ensemble Anonima Frottolisti con il concerto “Noe Noe, Nato Canunt Omnia” con Luca Piccioni (liuto, chitarrino medievale e voce), Massimiliano Dragoni (organistrum, dulcimelo a battenti, percussioni, carillon di campane), Emiliano Finucci (viella e voce) e Katerina Ghannudi (arpa e voce).

“Noe Noe” racconterà un viaggio attraverso la storia del Natale nella musica tra XIII e XVI secolo, dalla monodia del gregoriano alla polifonia del primo Rinascimento. Repertori diversi che segnano il passaggio dei secoli, del gusto, della ricerca compositiva. Il repertorio eseguito da Anonima Frottolisti è da sempre frutto della ricerca minuziosa di manoscritti e prime opere a stampa del ‘500, una ricerca filologica e accurata che evidenzia la caratteristica stessa dell’ensemble. Segnalando che Anonima utilizza copie di strumenti originali e affida la propria interpretazione alle rigorose regole della prassi antica.

Il gran finale nel segno del jazz è fissato per lunedì 30 dicembre con il concerto dal titolo “Swingin’ Xmas – La magia dei brani di Natale in chiave jazz!” con Romina Capitani (voce), Francesco Giustini (tromba), Manrico Seghi (pianoforte), Giacomo Rossi (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria).

Romina Capitani e la sua band proporranno in “Swingin’ Xmas” una rivisitazione in chiave swing dei grandi classici della tradizione natalizia, cimentandosi con i capolavori dell’American Songbook (celebri canzoni come “White Christmas”, “Let It Snow”, “Jingle Bells”, “Baby, It’s Cold Outside”) e con brani più strettamente legati alla dimensione gospel e spiritual (come “Silent Night”, “Amazing Grace”, “Amen”). Il tutto in un concerto di grande impatto, swing ed energia!