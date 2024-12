Animali, al via la campagna per dire No ai botti di Capodanno

Roma, 27 dicembre 2024 – “I botti lo spaventano un botto. A Capodanno festeggia senza botti”.

È il messaggio della campagna promossa dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale per spiegare gli effetti nocivi che può avere sugli animali il frastuono dei botti e per invitare le romane e i romani a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera diversa e più rispettosa dell’ambiente. La campagna, a partire da oggi, sarà visibile in tutta la città fino al termine delle festività natalizie.

“Si tratta di una campagna che abbiamo fortemente voluto, in attesa che diventi strutturale e non più solo emergenziale il divieto di utilizzare botti rumorosi in città durante qualunque tipo di festeggiamento”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

“È un tema importante e molto sentito dalle romane e dai romani, che con questa campagna facciamo nostro. Abbiamo voluto utilizzare immagini rappresentative degli animali domestici presenti in tante delle nostre famiglie, ma non dobbiamo dimenticare che i botti possono avere effetti devastanti non solo sulla fauna selvatica della nostra città, ma anche e purtroppo spesso sulla stessa incolumità delle persone. Per questo l’invito è a non festeggiare con botti rumorosi o pericolosi. Per fare festa possono bastare tante luci colorate e silenziose, comunque belle e soprattutto rispettose della sicurezza, dell’ambiente e dei nostri amici animali”, conclude.