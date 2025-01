Piacenza: Gravi carenze igienico sanitarie. Sospeso ristorante

Gravi carenze igienico sanitarie. Sospeso ristorante

Comando Provinciale di Piacenza – Piacenza, 31/12/2024 10:03

Nell’ambito delle attività di controllo intensificate durante il periodo delle festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Parma hanno effettuato, nella mattinata di sabato, un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico situato nella Bassa Piacentina. L’intervento, mirato a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare in un momento di maggiore afflusso della clientela, ha evidenziato gravi irregolarità. All’esito dell’ispezione sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Sotto le attrezzature e i piani di lavoro è stato rilevato sporco accumulato da tempo, mentre le materie prime risultavano ammassate, talvolta direttamente a contatto con il pavimento. La cappa di aspirazione della cucina presentava accumuli di grasso ed unto, che in alcuni punti risultavano percolanti. Nelle celle e unità refrigeranti è stata osservata un’eccessiva formazione di ghiaccio, e le vetrine refrigeranti destinate alla lavorazione del pesce crudo erano prive dei rilevatori di temperatura obbligatori. È stata inoltre riscontrata una diffusa presenza di infestanti del tipo blattoidei sotto le attrezzature e i piani di lavoro. Le procedure previste dal sistema H.A.C.C.P. per il monitoraggio e la lotta contro animali infestanti non erano state applicate, configurando una grave omissione nella gestione della sicurezza alimentare. A ciò si aggiunge l’omesso aggiornamento del registro degli ingredienti e delle sostanze potenzialmente allergeniche, essenziale per garantire la tutela dei consumatori affetti da allergie o intolleranze alimentari. A seguito delle criticità riscontrate, i Carabinieri del NAS hanno richiesto l’intervento del personale della locale Azienda U.S.L., il quale, condividendo le valutazioni degli operanti, ha disposto la sospensione immediata dell’attività del ristorante. Al titolare sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 5.000 euro. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo intensificato delle attività di ristorazione avviata in occasione delle festività natalizie, periodo di particolare importanza per garantire standard di sicurezza e igiene a tutela della salute pubblica. I Carabinieri del NAS continueranno nei prossimi giorni a svolgere ispezioni su tutto il territorio per assicurare il rispetto delle normative e tutelare la fiducia dei consumatori.

