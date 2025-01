Guerra Ucraina-Russia news del 06.01.2025

La guerra in Ucraina: lo stato maggiore ucraino ha registrato più di 184 attacchi russi nella giornata di domenica

Secondo l’esercito ucraino, quasi un terzo di questi attacchi sono avvenuti nel settore di Pokrovsk, obiettivo dell’esercito russo da molte settimane nella regione di Donetsk. Gli ucraini affermano di aver “fermato 27 attacchi” in “direzione di Kurakhove”, città di cui lunedì i russi hanno rivendicato la conquista.

I russi affermano, senza che sia possibile verificarlo, che gli ucraini hanno perso 12.000 dei 15.000 soldati mobilitati, oltre a “40 carri armati e veicoli blindati” . Il 23 dicembre Euronews ha riferito di “perdite record” da parte russa , mentre l’esercito di Vladimir Putin tentava di avanzare soprattutto verso le città di Pokrovsk e Kurakhove.

Da settimane nella regione infuriano violenti combattimenti, come ha riferito a dicembre il nostro giornalista Emmanuel Grynszpan. I russi stanno intensificando i loro attacchi verso la città e sembrano avanzare attorno ad essa.

Resta il fatto che, sebbene il Ministero della Difesa russo abbia annunciato poco prima la cattura della città , le autorità ucraine non hanno rilasciato commenti al riguardo, per il momento. L’agenzia di stampa americana Associated Press (AP) ricorda che l’Ucraina generalmente si esprime su questi temi “nei giorni successivi agli annunci russi” . Questa mattina nel rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine si parlava solo di “ 27 attacchi” fermati in direzione di Kurakhove. Ma l’ultima versione della mappa di DeepState, che mappa la linea del fronte da fonti aperte, mostra la città sotto il controllo russo.