Israele-Hamas news del 06.01.2025

Cresce la speranza per un accordo di tregua nella Striscia di Gaza. Israele smentisce Hamas: non ha fornito lista ostaggi.

Il capo del Mossad David Barnea oggi a Doha, in Qatar, per quello che secondo fonti palestinesi citate da Al-Araby Al-Jadeed sarà ”un giorno decisivo per i negoziati” sugli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo scrive il sito di Ynet.

La fonte palestinese citata a condizione di anonimato dal giornale del Qatar Al-Araby Al-Jadeed ha spiegato che le parti sono riuscite a colmare le divergenze e stanno aspettando il via libera del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha convocato i suoi ministri per una riunione sulla sicurezza alle 17 ora locale, le 16 in Italia.

L’ufficio del primo ministro israeliano non ha confermato il viaggio di Barnea a Doha, né il fatto che i colloqui sugli ostaggi siano all’ordine del giorno della riunione delle prossime ore. Tra l’altro tre fonti israeliane hanno detto a condizione di anonimato all’emittente televisiva Kan che nel fine settimana ci sono stati alcuni progressi, ma nessuna svolta.

Israele smentisce Hamas, non ha fornito lista ostaggi

Israele ha intanto smentito la notizia secondo la quale il gruppo palestinese Hamas avrebbe approvato una lista di 34 ostaggi da rilasciare nella prima fase di un accordo sugli ostaggi. E’ quanto rileva ‘The Times of Israael’. “Al momento, Hamas non ha fornito una lista di ostaggi”, spiega l’Ufficio del Primo Ministro in un comunicato. Secondo l’emittente ‘N12’ Hamas ha presentato una lista, ma non ha indicato chi è vivo e chi no.