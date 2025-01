Cina: due casi del Virus HPMV correlato al virus dell’aviaria

Nuovo Virus in Cina identificato come HPMV un virus a RNA a filamento singolo con senso negativo della famiglia Pneumoviridae ed è strettamente correlato al sottogruppo C del metapneumovirus aviario.

Secondo quanto affermato dal segretario alla salute cinese Supriya Sahu: “il Tamil Nadu ha due casi attivi di HMPV: uno a Chennai e uno a Salem. Le condizioni di questi pazienti sono stabili”.

“Si tratta di un virus già in circolazione, identificato per la prima volta nel 2001. Le infezioni da HMPV sono autolimitanti e si risolvono con cure sintomatiche, tra cui idratazione adeguata e riposo”, ha affermato. Non c’è un aumento significativo di comuni patogeni virali respiratori nello stato attuale.

Coprirsi la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce, lavarsi le mani e indossare mascherine in luoghi affollati sono tutti modi per prevenire l’infezione, ha aggiunto”.

Nagpur: il dipartimento sanitario della Nagpur Municipal Corporation (NMC) ha chiesto agli ospedali pubblici e privati ​​di seguire gli stessi protocolli di screening dei pazienti utilizzati durante la pandemia di Covid, a causa della natura simile del Metapneumovirus umano (HMPV). Tuttavia, l’uso di mascherine, kit DPI e quarantena non è stato consigliato poiché il dipartimento sanitario statale non li ha imposti, hanno affermato i funzionari della NMC. I principali funzionari della NMC hanno affermato che l’ICMR è in procinto di elaborare linee guida approfondite e che l’ente civico si muoverà di conseguenza. “Nessuna restrizione o linea guida specifica è stato consigliato di tenere sotto stretta sorveglianza i pazienti con gravi malattie respiratorie acute (SARI) e malattie simil-influenzali (ILI). I funzionari sanitari del NMC hanno affermato che non c’è bisogno di farsi prendere dal panico poiché l’HMPV causa una lieve infezione respiratoria e la popolazione indiana, in particolare i bambini, ne è già immune.