Metalmeccanici, domani a Livorno sciopero e manifestazione per il rinnovo del Contratto

Domani venerdì 10 gennaio a Livorno manifestazione (con sciopero) Fim-Fiom-Uilm per il rinnovo del Contratto metalmeccanici. Ritrovo ore 10 in piazza Grande, chiusura in via Roma

Firenze, 9-1-2025 – Venerdì 10 gennaio manifestazione Fim-Fiom-Uilm a Livorno (con sciopero) per il rinnovo del Contratto nazionale metalmeccanici. Dopo otto incontri e oltre sei mesi di confronto la trattativa tra sindacati e controparti si è interrotta a causa della forte contrarietà di Federmeccanica-Assistal rispetto alle richieste contenute nella piattaforma di Fim-Fiom-Uilm. Federmeccanica-Assistal hanno replicato alle richieste sindacali con una contro-piattaforma rigettando nei fatti le richieste sindacali.

L’iniziativa di Livorno, che investe i lavoratori e le lavoratrici delle province di Livorno, Pisa, Massa Carrara, Lucca e Grosseto, prevede alle 10 il ritrovo dei manifestanti in piazza Grande, che poi si sposteranno in corteo fino a via Roma, con chiusura davanti alla sede di Confindustria. Interverranno, oltre a lavoratrici e lavoratori, dirigenti locali e nazionali di Fim-Fiom-Uilm.

La manifestazione (con sciopero) di Livorno, per il rinnovo del Contratto metalmeccanici, arriva dopo iniziative analoghe che hanno avuto luogo il 13 dicembre a Siena (interessate le province senese e aretina) e il 18 dicembre a Prato (interessate le province di Firenze-Prato-Pistoia).

LE RAGIONI DELLO STOP ALLA TRATTATIVA

SALARIO

1) Respinta la richiesta di aumento di 280 euro (Liv. C3).

2) Nessun aumento certo nel contratto nazionale ma tutto legato all’andamento inflattivo.

3) Chiesto il peggioramento della clausola di salvaguardia posticipando di 6 mesi parte dell’aumento sui minimi

4) Nessuna volontà di rendere efficaci gli aumenti contrattuali, per impedire l’assorbimento dei superminimi.

PREMI DI RISULTATO

Per i lavoratori delle aziende senza contrattazione aziendale viene proposta una soluzione di fatto impraticabile e difficilmente raggiungibile.

ORARIO DI LAVORO

1) Nessuna riduzione dell’orario di lavoro e nessuna volontà nel regolare lo smart-working.

2) Nessuna disponibilità a riconoscere permessi per conciliare tempi di vita e di cura dei figli e genitori.

3) Chiesta la fruizione collettiva dei PAR individuali non utilizzati.

CONTRATTI PRECARI

Nessuna disponibilità a regolare l’utilizzo dei contratti precari attraverso il Contratto nazionale.

APPALTI

Nessuna garanzia per i lavoratori in caso di cambio appalto.