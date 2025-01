Roma, bombe carta contro poliziotti: 8 agenti feriti

Scontri con manifestanti, carica di contenimento ordinata da questore Massucci. Piantedosi: “Diritto a manifestare non può essere scusa per violenza o sfida a Stato”.

Scontri al corteo per Ramy a Roma oggi 11 gennaio 2025. A San Lorenzo, i manifestanti hanno lanciato fumogeni, bombe carta e oggetti contro le forze dell’ordine che hanno effettuato una carica, costringendo il corteo ad arretrare.

Caso Ramy Elgaml, oggi il Tg3 ha mostrato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’incidente che ha portato alla morte, lo scorso 24 novembre nel quartiere Corvetto di Milano, del giovane.

Nel servizio, oltre all’incidente e all’impatto, si sentono alcune frasi dei carabinieri. La prima, “vaff… non è caduto”. Una seconda: “Chiudilo, chiudilo… no, mer… non è caduto”. Infine, quando pare verificarsi un nuovo contatto e i due ragazzi perdono il controllo dello scooter, una comunicazione via radio che i due “sono caduti”. E un collega dei carabinieri che risponde via radio “bene”.

Fonte Adnkronos