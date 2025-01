Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l’accordo con Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e sullo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi. Lo riferisce l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. L’accordo dovrà ora essere votato dal governo. Secondo i media israeliani, la riunione per la votazione dovrebbe iniziare alle 15,30 ora locale. La tregua, in caso di foto favorevole, dovrebbe partire già da domani.

Prima dell’inizio della riunione, Netanyahu ha incontrato i negoziatori israeliani di ritorno da Doha, dove l’accordo è stato firmato nelle prime ore di oggi, per valutare la situazione.

Il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich hanno votato contro l’accordo durante la riunione del gabinetto di sicurezza, rende noto l’emittente israeliana N12. L’accordo è stato comunque approvato dal gabinetto di sicurezza e a breve sarà votato dal governo israeliano.

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha raccomandato l’approvazione di un cessate il fuoco che porrebbe fine ai combattimenti nell’enclave e uno scambio di ostaggi con i palestinesi imprigionati da Israele. Secondo i media israeliani, il governo dovrebbe riunirsi a metà pomeriggio.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

https://www.lemonde.fr/international/live/2025/01/17/en-direct-cessez-le-feu-a-gaza-apres-l-aval-du-cabinet-de-securite-israelien-a-l-accord-le-gouvernement-doit-l-approuver-a-son-tour_6499811_3210.html

Navigazione

Ritorna alla home page di Le Monde

Login

Iscriviti

nav_close_menu

Guerre in Medio Oriente

Vivere

Cessate il fuoco a Gaza

In Siria, la sfida della transizione

Condividere

VIVERE IN CORSO

In diretta, cessate il fuoco a Gaza: dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano avrà approvato l’accordo, il governo dovrà approvarlo a sua volta

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha raccomandato l’approvazione di un cessate il fuoco che porrebbe fine ai combattimenti nell’enclave e uno scambio di ostaggi con i palestinesi imprigionati da Israele. Secondo i media israeliani, il governo dovrebbe riunirsi a metà pomeriggio.

Leggi nell’app

VIVERE

IL CONTESTO

Fai la tua domanda

(2)

16:00

Condividere

Vladimir Putin spera che la tregua permetta “una stabilizzazione” della situazione a Gaza

Il presidente russo Vladimir Putin spera che l’accordo di tregua tra Israele e Hamas consentirà una “stabilizzazione a lungo termine” a Gaza e ha chiesto una soluzione del conflitto israelo-palestinese nel suo insieme.

“Si spera che tutto ciò contribuisca a migliorare la situazione umanitaria e a stabilizzare il settore (di Gaza) a lungo termine “, ha detto dal Cremlino, dopo i colloqui con il suo omologo iraniano, Massoud Pezeshkian . “È importante non allentare i nostri sforzi verso una soluzione globale del conflitto israelo-palestinese “, ha aggiunto, chiedendo la creazione di uno Stato palestinese.

Liberazione dei palestinesi in Israele: le autorità vogliono “impedire ogni manifestazione di gioia”

Le autorità israeliane hanno adottato misure per “impedire qualsiasi manifestazione pubblica di gioia” per il rilascio in Israele di detenuti palestinesi in cambio di ostaggi a Gaza come parte dell’accordo di tregua con Hamas, secondo un comunicato ufficiale.

“Il servizio penitenziario israeliano si sta preparando […] al rilascio dei prigionieri palestinesi” secondo i termini dell’accordo al quale il gabinetto di sicurezza israeliano ha dato la sua approvazione , scrive l’autorità penitenziaria. Secondo il testo, i prigionieri da liberare nella prima fase dello scambio – che durerebbe quarantadue giorni a partire da domenica – saranno raggruppati prima del loro rilascio nel carcere di Ofer, in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967 e nel centro di detenzione di Shikma ad Ashkelon.

Il generale Kobi Yakobi, capo del servizio penitenziario, “ha dato istruzioni per impedire qualsiasi manifestazione pubblica di gioia ad Ashkelon e in altre zone di Israele, che la scorta dei [prigionieri rilasciati dalla] prigione di Shikma “non sia assicurata dagli autobus della Croce Rossa, ma da unità speciali” , aggiunge il comunicato.

Il presidente israeliano “accoglie con favore la decisione del gabinetto di sicurezza” e si aspetta che “il governo segua il suo esempio”

Il presidente israeliano Isaac Herzog “ha accolto con favore la decisione del gabinetto di sicurezza israeliano di approvare l’accordo che consentirà il rimpatrio dei nostri ostaggi”. “Mi aspetto che il governo segua il suo esempio e confermi rapidamente questa decisione ”, continua il presidente israeliano, che sottolinea che “dobbiamo rimpatriare tutti i nostri ostaggi”.

“Non mi faccio illusioni: l’accordo porterà grandi sfide e momenti dolorosi e angoscianti che dovremo superare e affrontare insieme e questo ce lo ricorda”, scrive anche il presidente israeliano, in un messaggio pubblicato sul social network X.

Vladimir Putin spera che la tregua Israele-Hamas permetta “una stabilizzazione” della situazione a Gaza

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto questo venerdì di sperare che l’ accordo di tregua tra Israele e Hamas consentirà una “stabilizzazione a lungo termine” a Gaza, e ha chiesto una soluzione del conflitto israelo-palestinese nel suo insieme.

“Si spera che tutto ciò contribuisca a migliorare la situazione umanitaria e a stabilizzare il settore (di Gaza) a lungo termine “, ha detto dal Cremlino dopo i colloqui con il suo omologo iraniano, Massoud Pezeshkian. “È importante non allentare i nostri sforzi verso una soluzione globale del conflitto israelo-palestinese “, ha aggiunto, chiedendo la creazione di uno Stato palestinese.