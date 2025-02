Roma Capitale, Educazione affettiva : orgogliosi della scelta fatta

SCUOLA, EDUCAZIONE AFFETTIVA. ROMA CAPITALE: “TEMA CENTRALE, ORGOGLIOSI DELLA SCELTA FATTA”

Roma 3 febbraio 2025 – “In merito alla campagna di diffamazione avanzata in queste ore da forze politiche e associazioni ultraconservatrici intendiamo prendere parola, per sgombrare il campo da ogni velleitario tentativo di mistificare e fare propaganda intorno al progetto Educazione all’affettività e alle relazioni, promosso da Roma Capitale. Il progetto intende attivare in piena trasparenza un percorso di educazione all’affettività e alle relazioni nella delicata fase della preadolescenza, di promozione della cultura delle pari opportunità, della non violenza, della non discriminazione, del rispetto delle diversità, con il coinvolgimento della comunità educante. Un intervento che ha lo scopo manifesto di supportare la crescita sana dei ragazzi e delle ragazze in un’ottica di consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, del rispetto reciproco e della piena dignità, libertà e felicità di ciascuno/a.

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra i/le preadolescenti e gli/le adolescenti sono, infatti, sempre più diffusi; sono in aumento gli episodi di violenza contro le donne, anche tra minorenni, e le discriminazioni tra pari basate sul genere e sull’orientamento sessuale. Una realtà che è rilevata da indagini di autorevoli enti, come il CNR, l’Istat, le Università. Solo a titolo di esempio si citano “Rapporto ESPAD Italia 2023 condotto dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche” e “Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza”, realizzata da Save The Children in collaborazione con Ipsos, e pubblicato nel 2024.

Con questo progetto, perciò, Roma Capitale, pur consapevole che sarebbe necessario un intervento nazionale, intende fare la sua parte e rispondere alla crescente domanda di supporto su questi aspetti, che viene dai giovani, dalle scuole e dalle famiglie, in una fase della crescita dei ragazzi e delle ragazze in cui si sviluppano competenze emotive e sociali, fondamentali nella relazione con sé e con l’altro.

Si fa notare inoltre che l’educazione alle relazioni e all’effettività è materia in quasi tutti gli Stati europei (in base al rapporto della Commissione europea è già obbligatoria in 19 Stati membri tra cui Austria, Portogallo, Grecia e Francia, Irlanda, Belgio, Olanda, Germania, Svezia, Finlandia e Polonia).

Intendiamo, quindi, da un lato confermare la volontà di supportare il progetto e con questo i ragazzi e le ragazze, le famiglie e l’intera comunità educante nel compito che troppo spesso sono chiamati ad affrontare, da soli e senza strumenti, in una società sempre più complessa, tecnologica e competitiva. Dall’altro vogliamo diffidare chi strumentalmente e sulla pelle dei ragazzi e delle ragazze gioca una partita tutta ideologica, basata su blande e vuote accuse, per altro mai suffragate da prove e argomentazioni di merito”.

A dichiararlo in una nota congiunta sono l’assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e le assessore/i delle politiche educative dei Municipi, Giulia Silvia Ghia, Paola Rossi, Paola Ilari, Annarita Leobruni, Cecilia Fannunza, Marcello Morlacchi, Francesca Vetrugno, Paola Angelucci, Andrea Morelli, Claudia Bruschi, Maria Stella Squillace, Arianna Ugolini, Claudia Salerno, Tatiana Marchisio, rispondendo alle illazioni contenute nelle lettere pervenute in questi giorni presso alcuni uffici territoriali di Roma Capitale.