Guerra Israele-Palestina news del 10.02.2025

Il premier israeliano ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti è “determinato ad applicarlo” e che il progetto “garantirà la sicurezza di Israele per generazioni”

“Non sto esagerando”, ha detto al Times of Israel, poche ore dopo il suo ritorno da Washington. “Qui ci sono opportunità di possibilità che credo non abbiamo mai sognato, o almeno fino a pochi mesi fa non sembravano possibili, ma lo sono”. Il premier non ha approfondito il contenuto dei discorsi, anche se Trump ha parlato ampiamente della sua visione di portare Gaza sotto il controllo degli Stati Uniti, dopo averla liberata dai suoi 2,3 milioni di residenti trasformandola nella ‘Riviera del Medio Oriente’. A proposito del piano, Netanyahu ha affermato che il presidente ha proposto una “visione rivoluzionaria e creativa” che “aprirà molte possibilità” per Israele.

Dopo due giorni nella Striscia di Gaza, Tom Fletcher, responsabile umanitario delle Nazioni Unite, ha invitato Hamas e Israele a rispettare l’accordo di tregua “che ha salvato molte vite”, sottolineando che “le condizioni sono ancora terribili”.

In diretta, cessate il fuoco a Gaza: “il rischio carestia è in gran parte scongiurato” nell’enclave palestinese, “ma una violazione della tregua lo farebbe riemergere rapidamente”, avverte l’Onu

Dopo due giorni nella Striscia di Gaza, Tom Fletcher, responsabile umanitario delle Nazioni Unite, ha invitato Hamas e Israele a rispettare l’accordo di tregua “che ha salvato molte vite”, sottolineando che “le condizioni sono ancora terribili”.

Benjamin Netanyahu ha definito “rivoluzionaria” la proposta di Donald Trump , che prevede il controllo americano della Striscia di Gaza e lo sfollamento dei palestinesi.

A Gaza, Israele ha completato il ritiro dal corridoio di Netzarim che taglia il territorio da est a ovest. Immediatamente si sono formate lunghe file di palestinesi, che tornavano alle loro case nel nord e nel sud. “Le forze israeliane hanno smantellato le loro posizioni e i loro avamposti militari nel corridoio di Netzarim”, consentendo ai veicoli di circolare liberamente, questo quanto dichiarato all’Agenzia France-Presse un funzionario del Ministero dell’Interno di Hamas.

Secondo la Difesa civile di Gaza l’esercito israeliano ha ucciso tre civili palestinesi. Israele ha riconosciuto che le sue forze hanno aperto il fuoco mentre alcuni individui si avvicinavano alle loro posizioni.

Da parte sua, il Ministero della Salute palestinese ha annunciato che le forze israeliane hanno ucciso tre persone in Cisgiordania, tra cui una donna incinta . L’esercito israeliano, che ha affermato di aver “preso di mira i terroristi” nella zona, ha affermato di aver aperto un’indagine sulla morte della giovane donna.

La carestia è stata in gran parte scongiurata nella Striscia di Gaza grazie all’afflusso di aiuti dopo il cessate il fuoco, ha dichiarato all’Associated Press il responsabile umanitario delle Nazioni Unite Tom Fletcher, dopo due giorni trascorsi nell’enclave palestinese. Tuttavia, ha avvertito che la minaccia potrebbe ripresentarsi rapidamente se la tregua dovesse finire.

L’esercito israeliano ha ribadito il suo impegno a difendere i cittadini israeliani e a far rispettare il cessate il fuoco , rinnovando l’avvertimento ai cittadini di Gaza di non avvicinarsi alle truppe nella zona: “La politica di sicurezza di Israele nei confronti di Gaza è chiara: chiunque entri nella zona cuscinetto [mantenuta da Israele lungo il confine di Gaza con il suo territorio] ne pagherà il prezzo “, lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.