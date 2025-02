Siena in scena “Gente di facili costumi”

Appuntamento venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio con il cartellone “Sipario Rosso”

Al termine dello spettacolo un dolce pensiero in omaggio al pubblico da parte del direttore Bocciarelli

Per il week end di San Valentino arriva “Gente di facili costumi”

Sul palco dei Rinnovati Flavio Insinna e Giulia Fiume

Flavio Insinna e Giulia Fiume saranno protagonisti sul palco dei Rinnovati nel prossimo fine settimana dedicato alla festa di tutti gli innamorati. All’interno del cartellone “Sipario rosso”, con la regia di Luca Manfredi, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio, andrà in scena “Gente di facili costumi”, celebre testo di Nino Marino e Nino Manfredi. Una nuova commedia romantica prosegue la stagione 2024/2025 dei Teatri di Siena con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

La trama. Protagonisti della pièce sono Anna – nome d’arte “Principessa” –, una prostituta disordinata e rumorosa che sogna di diventare “giostraia”, e Ugo, l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema ma che sogna di fare film d’arte. La vicenda prende il via la notte in cui Ugo sale al piano di sopra per lamentarsi con la coinquilina che tornando a notte fonda e accendendo il giradischi l’ha svegliato e lei, per la confusione, lascia aperto il rubinetto dell’acqua della vasca allagando irrimediabilmente l’appartamento di lui. Ugo sarà costretto quindi, anche a causa di uno sfratto, a trovare rifugio dalla “Principessa”. Con questa convivenza forzata inizia un confronto/scontro costellato di incidenti e incomprensioni, ma anche un curioso sodalizio, dove ciascuno condivide con l’altro ciò che ha. Le reciproche posizioni vanno mano a mano ammorbidendosi perché diventa chiaro che ad incontrarsi non sono state solo due vite agli antipodi, ma soprattutto due sogni all’apparenza irrealizzabili. Dall’incontro tra Anna e Ugo nasce un turbine di disastri, malintesi, ilarità e malinconie pienamente in sintonia con l’immagine che il loro autore, Nino Manfredi, ha lasciato nel ricordo di ognuno di noi.

Saranno tre le repliche dello spettacolo sul palco del Teatro dei Rinnovati di Siena: venerdì 14 e sabato 15 febbraio alle ore 21 e domenica 16 febbraio alle ore 17. Venerdì 14 febbraio, festa di San Valentino, al termine dello spettacolo, un pensiero e un dolce omaggio per il pubblico da parte del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli.

I protagonisti dello spettacolo, Flavio Insinna e Giulia Fiume, incontreranno il pubblico sabato 15 febbraio alle ore 18.30 presso il foyer del Teatro dei Rinnovati. Si ricorda che, sempre presso il foyer, è operativo il bar, aperto ogni venerdì e sabato dalle ore 18.30 e ogni domenica dalle ore 16.30 nei giorni in cui sono in calendario spettacoli. Oltre alle bevande, sempre disponibili negli orari di apertura, sarà possibile fare aperitivo con cibo, sia il venerdì che il sabato, su prenotazione, per chi ha titolo d’ingresso.