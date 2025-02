Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.9

La terra continua a tremare ai Campi Flegrei oggi. Una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.9, si è verificata alle 00.19. L’ultimo, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 8.14.

Al momento nessuna criticità è stata riscontrata dalle squadre dei vigili del fuoco nelle 10 verifiche a edifici effettuate stanotte dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 registrata nella zona dei Campi Flegrei.

Domenica la scossa più forte del 2025

Domenica 16 febbraio nel pomeriggio si è verificata una scossa di magnitudo 3,9 della scala Richter, la più forte avvertita fino a quel momento da inizio 2025. Alle 00.19 è stata registrata poi una nuova scossa della stessa entità, come registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In seguito la sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata sensibilmente avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non sono stati segnalati danni.

Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha presieduto, alle ore 1.30, un’unità di crisi in videocollegamento con il territorio. Durante la riunione, visto il numero di cittadini che si sono riversati in strada è stata disposta l’attivazione del volontariato di protezione civile e l’apertura delle aree di accoglienza e di attesa per i cittadini dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Il Dipartimento continuerà a seguire l’evolversi della situazione, in contatto con le autorità locali di protezione civile.

Scuole chiuse a Pozzuoli

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse oggi a Pozzuoli. “In via precauzionale la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a far data dal 17/02/2025 e fino a revoca espressa, al fine di consentire sopralluoghi da parte del personale tecnico comunale finalizzati ad accertare la presenza di eventuali danni conseguenti i diversi eventi sismici e in particolare l’evento di magnitudo 3.9”, si legge sul sito del comune di Pozzuoli.