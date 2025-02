Festival Internazionale dell’Aquilone torna a Cervia per festeggiare il traguardo della 45° edizione

ARTEVENTO CERVIA 2025

SPECIAL YEAR

ARTEVENTO FESTEGGIA LA SUA 45° EDIZIONE

CON UN AMPIO PROGRAMMA DA PASQUA AL 4 MAGGIO

Il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo torna a Cervia per celebrare l’anniversario degli 80 anni dalla Liberazione, i 40 anni dal brano Cervia’s Kite di Lucio Dalla, i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei

e gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco

con la partecipazione dei Maori dalla Nuova Zelanda, l’Indonesia Ospite d’Onore con la grande mostra del Maestro balinese Kadek Armika, Arnoldo Mosca Mondadori con la sua “Orchestra del Mare” a cui va il Premio Speciale per Meriti di Volo 2025, il pescatore Vito Fiorino, il super ospite internazionale Connor Doran da America’s Got Talent, la mostra dei Maestri internazionali della Kite Aerial Photography, la partecipazione di Mutoid Waste Company, gli spettacoli e i corsi di circo contemporaneo, il Campionato Italiano di Volo Acrobatico STACK Cervia’s Cup, i voli notturni e laboratori per bambini e adulti

ARTEVENTO 2024 – © Wolfgang Bieck

Dal 19 al 21 Aprile 2025 – Mostra “Balance and Harmony” di Kadek Armika e laboratori

Magazzino del Sale Torre, Cervia (preview)

Dal 24 Aprile al 4 Maggio 2025 – Volo degli aquiloni

Spiaggia di Pinarella, Cervia

CARTELLA STAMPA E IMMAGINI

Edizione speciale e festeggiamenti in grande stile per la storica 45esima edizione di ARTEVENTO che torna a Cervia dal 19 aprile al 4 maggio 2025 con un programma ricco di ospiti e appuntamenti.

Per la prima volta nella storia del Festival, ARTEVENTO celebrerà il fascino delle tradizioni dell’aquilone dal mondo già a partire dal weekend di Pasqua con l’apertura della grande mostra con laboratori del Maestro indonesiano Kadek Armika, che si terrà al Magazzino del Sale dal 19 al 21 aprile. Attraverso l’allestimento di questa straordinaria esposizione, ARTEVENTO anticipa lo spettacolare volo degli aquiloni, in partenza dal 24 aprile sulla spiaggia di Pinarella, estendendo la durata della manifestazione, moltiplicando gli appuntamenti del suo iconico programma e confermando il suo ruolo propulsivo nella costruzione e nella promozione di un pensiero ambientalista e di un linguaggio di pace.

In occasione di questa importante edizione, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo dedica il suo programma agli 80 anni dalla Liberazione preparandosi a celebrare numerosi anniversari e ad accogliere ospiti internazionali di alto livello, costruendo un originale percorso di interventi artistici e testimonianze che si sviluppano in 16 giorni di attività e spettacoli adatti ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

ARTEVENTO 2024 – © Giorgio Carlon

Attraverso una miscela straordinaria di arti e linguaggi, quest’anno ARTEVENTO si fa portavoce di un unico, incisivo messaggio: l’appello della comunità internazionale del festival a restare umani, fraterni e solidali, intraprendendo una resistenza di tipo culturale a salvaguardia di tutti i diritti acquisiti, a partire dal diritto di vivere in pace e democrazia secondo i dettami della nostra Costituzione.

Sotto la direzione artistica di Caterina Capelli, la manifestazione inaugura il suo speciale anno di celebrazioni con protagonisti oltre 200 ospiti in rappresentanza di 50 paesi e 5 continenti, eccellenti interpreti delle le diverse pratiche dell’aquilone pronti a tingere il cielo di Cervia di tutti i colori dell’arcobaleno e a intrattenere il pubblico con la più completa rassegna di aquiloni d’arte, etnici, storici, “giganti” e sportivi, in volo lungo un chilometro di spiaggia impreziosita dai suggestivi allestimenti eolici in riva al mare chiamati “Giardini del Vento”.

Quest’anno, l’attenzione del festival è dedicata soprattutto alle delegazioni dall’Oriente con un focus sull’Indonesia, Ospite d’Onore della 45° edizione. Presso l’incantevole location del festival tra la pineta e il mare, per questo prezioso anniversario è infatti atteso il più alto numero di delegazioni in rappresentanza dei paesi orientali nei quali l’antica tradizione dell’aquilone ha raggiunto la massima ricchezza espressiva dall’origine della sua storia. Cambogia, Cina, Corea, Giappone, India, Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Pakistan, Thailandia e Vietnam daranno vita allo spettacolare volo collettivo che rinnova, integro e sano un messaggio di pace, inclusione, intercultura, insieme a un corale appello alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

ARTEVENTO – Rainbow in the sky – © Franca Perletti

Novità di questa edizione sono il ristorante di pesce in riva al mare, per promuovere e valorizzare la pesca locale dell’alto Adriatico con i sapori tipici della tradizione romagnola, e gli appuntamenti dedicati ai ragazzi impegnati nello studio e nella pratica delle arti, che confermano l’intenzione di ARTEVENTO di dare spazio, voce e fiducia ai giovani promuovendo la multidisciplinarità, dalla musica d’insieme al teatro passando per i corsi di circo contemporaneo aperti al pubblico. Danzatori, acrobati, artisti circensi e musicisti offriranno ogni giorno spettacoli variegati e coinvolgenti, mettendo in mostra i loro talenti e confermando la pluridisciplinarità come uno dei valori aggiunti di ARTEVENTO 2025.

WEEKEND DI PASQUA:

LA GRANDE MOSTRA “BALANCE AND HARMONY” DI KADEK ARMIKA E I LABORATORI DI CLUB KINTARO AL MAGAZZINO DEL SALE

Fiore all’occhiello della 45° edizione, l’atteso ritorno della rassegna “Artisti fra cielo e terra” dedicata ai grandi interpreti della scena eolica mondiale al Magazzino del Sale Torre, l’imponente edificio di archeologia industriale simbolo della città, location delle mostre del festival a partire dal 1982.

Dal 19 al 21 aprile, ARTEVENTO CERVIA 2025 dedica la sua preview nel weekend di Pasqua alla presentazione per la prima volta in Europa dell’opera completa del più grande artista eolico contemporaneo dell’estremo Oriente: l’indonesiano Kadek Armika.

Visionario scultore di strutture multidimensionali che traggono ispirazione dal mondo vegetale, Kadek Armika presenterà al pubblico “Balance and Harmony”.

Al Magazzino del Sale, Armika si prepara ad esporre la più ampia sintesi completa del suo lavoro: dal display della serie delle foglie, alla serie astratta, alle sculture, fino a documenti video e a una serie ispirata al tema del riciclo della plastica, insieme alle opere più esotiche ispirate ai temi del folklore indonesiano.

(Foto: Aquilone di Kadek Armika – ARTEVENTO)

Ciliegina sulla torta di questo appuntamento pasquale anticipatorio al Magazzino del Sale saranno i laboratori con l’artista per grandi e bambini che prendono il nome di “Club Kintaro”, previsti dal 19 al 21 aprile. Attraverso le attività creative con Kadek Armika, il giapponese Makoto Ohye e la stessa direttrice del festival Caterina Capelli, i più piccoli apprenderanno i rudimenti dell’arte del vento mentre la polacca Alicja Szalska insegnerà passo passo agli adulti come costruire un aquilone professionale con l’uso di una macchina da cucire domestica.

80 ANNI DALLA LIBERAZIONE

E GLI 800 ANNI DAL CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO

Articolato sempre di più come un vero e proprio presidio per i valori di giustizia sociale, fratellanza fra i popoli, solidarietà, inclusione e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, il Festival Internazionale dell’Aquilone promuove gli 80 anni dalla Liberazione e gli 800 dal Cantico delle Creature di San Francesco come inno alla pace nel mondo attraverso un gran numero di approfondimenti e personalità di fama mondiale.

In particolare, l’idea di celebrare l’800° anniversario dal Cantico delle Creature nasce dalla collaborazione di Artevento con Fondazione PerugiAssisi. Il festival, infatti, è stato inserito nel programma “Immagina” in preparazione alla Marcia per la Pace, che si terrà a Perugia il 12 ottobre 2025 e che concluderà idealmente la 45° edizione.

Uno degli ospiti più attesi a Cervia è il l’editore, saggista, poeta e curatore di molteplici opere Arnoldo Mosca Mondadori, scelto come Premio Speciale per Meriti di Volo 2025 per la sua “Orchestra del Mare”, presentata ad ARTEVENTO sabato 26 aprile e composta dagli strumenti ad arco realizzati dai detenuti di alcune carceri italiane attraverso il recupero del legno delle imbarcazioni naufragate dei migranti, che grazie all’idea di Mondadori imparano il mestiere di liutaio. Sulla spiaggia di Pinarella, la musica suonata dagli strumenti del mare accompagnerà la testimonianza di un altro atteso ospite di quest’edizione, il pescatore Vito Fiorino, soccorritore di ben 47 profughi eritrei in difficoltà durante la tragedia del mare che il 3 ottobre 2013 costò la vita a Lampedusa a 368 persone.

Per l’occasione, verrà proiettato il docu-film “A nord di Lampedusa” di Davide Demichelis e Alessandro Rocca dedicato al gesto di Fiorino e al destino di alcuni dei profughi soccorsi, e verrà riservato spazio agli approfondimenti curati dalle ong ResQ People Saving People e Mediterranea.

Di migrazioni e navigazione verso nuove terre ce ne parlerà anche una delle delegazioni più amate della storia del festival, quella dei Maori, cui Cervia apre le porte della città per omaggiare la memoria di tutti i soldati arruolati da terre lontane durante la Seconda Guerra Mondiale e caduti per la nostra libertà. Con la forza dirompente dell’haka e l’emozionante significato dei canti waiata, gli stessi maori onorati durante il 25 aprile / Anzac Day sono i migliori testimonial anche della sensibilizzazione contro la discriminazione dei migranti e contro la segregazione razziale.

Il tema della liberazione verrà messo in luce anche dal papavero, l’iconico fiore della memoria – simbolo dei partigiani – il quale ispirerà aquiloni, Giardini del Vento e sarà il fulcro dei laboratori didattici per bambini, da sempre la parte più preziosa della programmazione annuale della manifestazione.

ARTEVENTO 2024 – Foto Repertorio

Assieme all’anniversario degli 80 anni dalla Liberazione e degli 800 anni dal Cantico delle Creature, ARTEVENTO omaggia una delle discipline più amate del suo programma, celebrando i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei e ospitando una delle compagnie di circo contemporaneo più rinomate a livello internazionale. Al fine di celebrare l’arte circense e di evidenziare il tema di questa edizione, ARTEVENTO ha l’onore di inserire nel suo programma uno spettacolo acclamato da critica e pubblico che unisce circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura, trattando il tema della resistenza. Essendo un evento di notevole importanza, i dettagli verranno svelati in una comunicazione dedicata.

Il festival propone l’inclusione e l’accessibilità come chiavi stesse del concetto di libertà anche attraverso l’adeguamento dei suoi spazi e dei suoi programmi ad ogni tipo di abilità e motricità. In sintonia con questo filone di pensiero è l’ospite d’onore di quest’anno, l’americano Connor Doran, affetto da epilessia, finalista alla 5° edizione di America’s Got Talent come volatore di aquiloni sportivi 4 cavi indoor. Ad oggi, Doran è il più splendido testimonial dell’aquilone come emblema di benessere psicofisico, integrazione e libertà.

ARTEVENTO – La Notte dei Miracoli

Fra le tante sorprese di questa straordinaria edizione, l’approfondimento dedicato a Mutoid Waste Company, il collettivo internazionale di artisti arrivato a Santarcangelo di Romagna nell’estate del ’90 su invito del Festival dei Teatri e da allora protagonista di una straordinaria esperienza di ripensamento del paesaggio nello storico “villaggio artistico” costruito in una vecchia cava in disuso sul fiume Marecchia. ARTEVENTO sostiene l’importanza artistica e culturale della visione maturata nel villaggio ribattezzato “Mutonia”, ospitando opere e artisti come il canadese Doghead, autore di macchine postindustriali che riflettono la dialettica tra stabilità e mutazione, consumismo e pratica del riuso.

A storicizzare questa edizione, la celebrazione del 40° anniversario del brano Cervia’s Kite (“Gli aquiloni di Cervia”) di Lucio Dalla, il brano del 1985 che il cantautore bolognese dedicò al festival ARTEVENTO, trasformando in musica la sua magica atmosfera: quella di un volo libero oltre i confini fra paesi, popoli e culture, per immergersi in un “luogo dell’anima”.

Il festival delle meraviglie sarà reso ancor più indimenticabile da ben 3 Annulli Postali realizzati da Filatelia Poste Italiane, dal Campionato Italiano di Volo Acrobatico Cervia’s Cup – a cura di STACK Italia Federazione Volo Acrobatico, partner sportivo di ARTEVENTO – dallo spettacolo multidisciplinare offerto da “La Notte dei Miracoli”, dal volo notturno “Bussa al Cielo e Ascolta il Suono”, dal volo dei giganti, balletti di aquilonismo acrobatico a ritmo di musica , le installazioni ambientali, i “Giardini del Vento”, la “Cerimonia delle Bandiere” e attrazioni per tutta la famiglia proposte dalle aree fieristiche sulla spiaggia.

(Foto: ARTEVENTO 2023 – © Giorgio Carlon)

Il programma completo di ARTEVENTO CERVIA è consultabile sul sito della manifestazione: https://artevento.com/

INFORMAZIONI UTILI

45° ARTEVENTO CERVIA FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE

DOVE: Cervia – Magazzino del Sale Torre & Spiaggia di Pinarella

QUANDO:

Dal 19 al 21 Aprile

“Artisti fra cielo e Terra” Kadek Armika Balance and Harmony

Magazzino del Sale Torre – Mostra

Pasqua creativa – “Club Kintaro”

Magazzino del Sale Torre –

Laboratori con l’Artista – per grandi e bambini

21 Aprile

1° Annullo Postale – dedicato ai 45 anni di ARTEVENTO a tutela delle culture dell’aquilone

Dal 24 Aprile al 4 Maggio

Festival Internazionale dell’Aquilone

Spiaggia di Pinarella

“Artisti fra cielo e Terra” Kadek Armika Balance and Harmony

Magazzino del Sale Torre – Mostra

25 Aprile

2° Annullo Postale dedicato agli 80 anni dalla Liberazione

26 Aprile

Premio Speciale per meriti di volo

Bussa al Cielo e Ascolta il suono – Volo di Notte

Spiaggia di Pinarella

1° Maggio

3° Annullo postale dedicato ai 40 anni di Cervia’s Kite di Lucio Dalla

Spiaggia di Pinarella

Dal 2 al 4 Maggio

Cervia’s Cup Campionato Italiano di Volo Acrobatico STACK Italia

3 Maggio

La Notte dei Miracoli – Spettacolo multidisciplinare

Spiaggia di Pinarella