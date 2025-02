Domenica 2 marzo Carnevale sostenibile Bioparco di Roma

Domenica 2 marzo 2025 al Bioparco di Roma si festeggia il Carnevale in adesione alla Giornata mondiale della Fauna selvatica (https://wildlifeday.org/). Il tema della giornata quest’anno è ‘Investire nel Pianeta’, ovvero comprendere come si possano sostenere progetti e iniziative mirati a salvaguardare il patrimonio della fauna selvatica. Inoltre, sabato 1° e domenica 2 marzo per tutti i bambini che arriveranno al Bioparco mascherati ci sarà una tariffa speciale di 10 euro anziché 14.

Il 2 marzo saranno proposte tante attività ludico-educative rivolte alle famiglie, come il laboratorio di pittura ‘A macchia d’olio’ in cui si realizzeranno dipinti di animali e paesaggi a base di olio e tinture naturali. E il laboratorio creativo ‘Come Arlecchino’ per costruire un burattino con materiale da riciclo come bottiglie, bottoni, scatole, rotoli, barattoli, scampoli e ritagli di stoffa.

All’interno del parco ci saranno inoltre quattro postazioni tematiche: la prima è ‘In gioco per il futuro’, un articolato e divertente gioco dell’oca a squadre tra lanci di dadi, scale da salire, scivoli da evitare e domande a cui rispondere. I quesiti verteranno sui diciassette obiettivi dell’agenda 2030.

Nella postazione ‘Furti di natura’ sarà possibile osservare oggetti sequestrati dalle forze dell’ordine a viaggiatori, come borse di pelle, fermacapelli di tartaruga o coralli, per sensibilizzare su come l’acquisto di un souvenir in viaggio possa rappresentare una minaccia per molte specie.

‘Dieci storie di successo’ è il titolo della lettura animata ispirata ad altrettanti progetti di salvaguardia delle specie a rischio di estinzione andati a buon fine, per scoprire che l’unione fa la forza. La quarta stazione riguarderà ‘La tecnologia: un aiuto per la natura’ con microfoni, telecamere a infrarossi, fototrappole e filmati, per mostrare quanto i nuovi supporti tecnologici possano essere un formidabile aiuto per salvare le specie minacciate.

Nel corso della giornata le famiglie potranno anche prendere parte alla visita guidata ‘Molti progetti un solo obiettivo’, dalle 11.00 alle 15.30, alla scoperta delle specie interessate da progetti di conservazione e raccolta fondi al Bioparco come giraffa, rinoceronte bianco, zebra di Grevy, lemuri, pinguino del Capo e tigre di Sumatra.

Immancabili gli appuntamenti con i pasti degli animali, a cura dei guardiani, per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, foche grigie e pinguini del Capo.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.

CREDIT FOTOGRAFICO: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

