Eventi a Vinci, Spicchio e Sovigliana chiudono il carnevale

Eventi a Vinci, Spicchio e Sovigliana chiudono il mese del carnevale, ma prima un evento pedagogico in biblioteca

La settimana si apre con la presentazione di “Non avere paura del buio”

L’ultima settimana di febbraio apre le porte al mese di marzo e chiude il mese dedicato al carnevale.

Prima però, spazio alla pedagogia, con la presentazione di “Non avere paura del buio” (ed. Junior Bambini, 2024), il libro di Mariangela Giusti, pedagogista dell’Università di Milano Bicocca, che contiene sedici filastrocche illustrate da Alessia Rosselli.

Durante l’evento (mercoledì 26 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi di Villa Reghini a Sovigliana), Giusti si rivolgerà principalmente a insegnanti, educatori, genitori e nonni, nonché agli amministratori che si occupano di educazione, attraverso filastrocche su temi legati alla vita familiare, oppure a temi sociali, come la difesa dell’ambiente, le migrazioni, la valorizzazione del ruolo della donna, la ricerca del dialogo contro la violenza. L’ingresso è libero.

Sabato 1 marzo (alle 10.30), in Biblioteca Civica ci sono le “Avventure di carnevale fra maschere e magie”, secondo appuntamento del “Carnevale in biblioteca”: un laboratorio per creare decorazioni e mascherine a tema, accompagnato da una serie di letture carnevalesche dedicate a bambini dai 4 agli 8 anni. La prenotazione a questo evento è consigliata (0571933263 o biblioteca@comune.vinci.fi.it) e l’ingresso è gratuito.

Domenica 2 marzo, la mattinata è dedicata al trekking. L’associazione Montalbano Domani ci prende per mano e ci accompagna “Risalendo il rio dei Morticini”. La partenza è fissata per le 9 alla fattoria di Calappiano. Data la difficoltà del percorso – 6 chilometri circa – la camminata non è adatta a minori di 10 anni. Tutte le informazioni si possono reperire sulla pagina Facebook di Montalbano Domani, facebook.com/montalbanodomani, o contattando il 3397145838.

In chiusura, domenica 2 marzo ritorna il Carnevale sulle Due Rive a Spicchio e Sovigliana. Dalle 14.30 le tradizionali sfilate lungo il Viale Togliatti e dalle 17.30 via allo spettacolo pirotecnico in riva all’Arno.

Per l’occasione, sono previste modifiche alla viabilità di Viale Togliatti e delle strade limitrofe, nonché la chiusura al transito del ponte De Gasperi dalle 17.30 alle 19. I dettagli si trovano sul sito del Comune di Vinci.