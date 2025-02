Selinunte: Prima domenica del mese tra visite, bambini, videomapping e bici

Prima domenica del mese tra visite, bambini, videomapping e bici

In corso il restauro della “sima” leonina

SELINUNTE. Volete essere Zeus maestoso e scagliare i fulmini, o Atena professorale e intelligente, o ancora Afrodite bellissima e contesa? Non c’è nulla di meglio del Carnevale per conoscere gli antichi dei dell’Olimpo che virtualmente scenderanno in terra per accogliere i bambini e mostrare i superpoteri.

Domenica prossima (2 marzo) è la prima del mese quindi l'ingresso al Parco archeologico di Selinunte sarà gratuito dalle 9 alle 17. Oltre al laboratorio per i più piccoli (in programma alle 11) è disponibile la visita guidata Selinunte Hightlights: si potranno scoprire i templi protagonisti della Collina orientale, l'acropoli fortificata affacciata sul mare, il paesaggio mediterraneo su 270 ettari, per il più esteso sito archeologico d'Europa. Visita e laboratorio per bambini: www.coopculture.it

Pochi sanno che i templi possedevano colori caldi e sontuosi: lo racconta un bellissimo video mapping su questa inattesa policromia, partendo anche dal mito del Ratto di Europa, proiettato sull’𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐘. Lo troverete al Museo Baglio Florio, dove è in corso il recupero della sima, la testa di leone in marmo prezioso che abbelliva l’estremità superiore del tetto di un tempio. È stata scoperta un anno fa durante gli scavi e i restauratori la stanno riportando pian piano al suo candido splendore.

E sempre domenica riapre anche l’elegante caffetteria del Baglio Florio dove trovare i dolci trapanesi, cannoli e cassatedde, acquistare l’olio di Centonze dagli ulivi coltivati nei terreni del Parco o il miele di Vito Salluzzo dalle api nere che hanno un alveare nel basamento di una delle colonne. Il Parco produce anche un’ottima pasta con i grani antichi (la troverete invece al bookshop). Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico in solitaria, ci sono sempre a disposizione le bici da noleggiare (dalle 9 alle 12) e seguire, mappa alla mano, i percorsi indicati.