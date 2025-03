Da Donna e scienza alla Domenica leonardiana, gli eventi della settimana a Vinci

Nel mezzo Tiziano Terzani, un omaggio a De André e la commemorazione dei deportati nel ‘44

La settimana vinciana si apre con un evento on line: sul canale YouTube del Comune di Vinci, dalle 15 di lunedì 3 marzo è pubblicata l’anteprima di Donna e scienza 2025, con l’intervista che il Club per Unesco di Vinci ha fatto nel 2024 a Sara Rattaro, biologa e scrittrice, autrice di “Io sono Marie Curie”.

Martedì 4 marzo, ultimo giorno di Carnevale, la parrocchia di S. Croce ha organizzato una sfilata in maschera in centro a Vinci. Dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio, i carri del Carnevale sulle Due Rive si riproporranno in Piazza della Libertà. Per l’occasione sono state approntate delle modifiche alla viabilità, che si possono consultare sul sito del Comune di Vinci.

Mercoledì 5 marzo spazio ai dibattiti: alle 18 in Biblioteca Leonardiana Jacopo Storni presenta “Tiziano Terzani mi disse”, in dialogo con Angela Terzani Staude e Mauro Banchini; alle 21.15 al circolo Arci di Petroio, la Pro Loco comincia a parlare di EcoVinci Festival, con il primo degli EcoMercoledì dedicati al Montalbano che cambia. L’evento è realizzato in collaborazione con Montalbano Domani e il tema della serata, affrontato con l’aiuto di Michele Giunti, dottore forestale, parlerà de “Il patrimonio forestale del Montalbano: criticità e indirizzi per un utilizzo sostenibile”.

Sabato 8 ritorna Divento Vino, la rassegna a cura della Pro Loco, che offre degustazioni di vino dal tino e dalla bottiglia. La manifestazione è ospitata dall’Irsoo di Vinci nei propri locali di Piazza della Libertà, sabato 8 dalle 15 alle 20 e domenica 9 dalle 11 alle 20. Il costo dell’ingresso è di 15 euro per ogni giorno di esposizione, 25 per entrambi.

Sabato 8, alle 17 al Teatro di Vinci, c’è “Fabrizio De André, storie di vita, libertà e amore”, spettacolo teatrale-musicale a cura di Le Foyer – Narrazioni Sonore, accompagnato dalla lettura di alcune poesie legate tematicamente alle canzoni di De André, in un percorso che passa dalla descrizione di Genova attraverso i temi della libertà, della guerra e dell’amore, rimanendo fedeli a come lo stesso cantautore genovese era solito trattarli.

L’evento è in collaborazione con Astro, al quale andrà il ricavato dello spettacolo.

La settimana si chiude con la commemorazione dell’81° anniversario della deportazione dei cittadini di Vinci, domenica 9 alle 10.30 al monumento ai caduti di Largo Aldo Moro; alle 15.30 l’edizione mensile de La domenica leonardiana, dedicata a “Occhio e cervello” e alle illusioni ottiche. Tutte le informazioni per questo evento sono sul sito del Museo Leonardiano, museoleonardiano.it.

Tutti gli eventi godono del patrocinio del Comune di Vinci