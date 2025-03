Donne, filosofia, scienza e narrazione

Cetona 4 Marzo 2025

sei appuntamenti dedicati alle donne per la lotta contro la discriminazione e la violenza di genere

A Cetona sei appuntamenti dall’8 marzo al 12 aprile organizzati dalla Fondazione Lionello Balestrieri con l’assessorato alla cultura del Comune di Cetona per promuovere le donne filosofe, scienziate e scrittrici che nonostante le loro grandi capacità sono cadute nell’oblio, dimenticate dalla storia e volutamente rimosse

Cetona (SI) – La Fondazione Lionello Balestrieri con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cetona, promuove per il secondo anno consecutivo la rassegna letteraria e musicale dedicata alle donne. In questa edizione si parlerà di filosofe, scienziate e scrittrici che nonostante le loro grandi capacità sono cadute nell’oblio, dimenticate dalla storia , volutamente rimosse. L’invisibilità è la peggior condanna che le donne hanno dovuto subire, alimentando lo stereotipo della mancanza di talento rispetto all’uomo, dalla scienza, alle arti e dalla letteratura alle nuove tecnologie e dunque darne visibilità è il primo passo per ottenere le pari opportunità nello studio e nel lavoro come prevenzione contro la discriminazione, le disuguaglianze e la violenza di genere.

La rassegna, organizzata con il patrocinio del Comune di Cetona e il contributo e il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, la collaborazione del comitato provinciale del Comitato Pari Opportunità, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese con il supporto di Banca Tema Bcc di Piazze e con la presenza di Amica Donna, si sviluppa in sei incontri dall’8 marzo al 12 aprile.

Sabato 8 marzo a Cetona presso la Sala Ss.Annunziata, alle ore 17.00, la professoressa Simonetta Tassinari, divulgatrice filosofica e autrice di molti saggi e romanzi, svelerà la storia mai raccontata del pensiero femminile con “Il libro rosa della filosofia”, un’ intervista dell’ antropologa Elena Bussolotti.

Al termine dell’incontro, la storica cantastorie Lisetta Luchini con la mandolinista Marta Marini condivideranno col pubblico ballate e canti, con un repertorio dedicato all’8 marzo. Lisetta Luchini ha avuto una lunga formazione teatrale in compagnie giovanili fiorentine che mi l’ha arricchita e strutturata sia artisticamente e che personalmente, quella per il teatro è una passione che riprende ogni tanto con le attuali collaborazioni con la Compagnia Namasté Teatro di Firenze, con gli allestimenti di spettacoli musicali incentrati, su personaggi e repertori tradizionali (La veglia sull’aia, Porta un bacione a Firenze, Fiorentini si nasce, Il Giocondo Zappaterra, L’alluvione, Il mestiere di Ridere, Il cappello di paglia di Firenze).

Domenica 9 marzo a Piazze, presso la Sala San Lazzaro, alle ore 17.00 si prosegue la rassegna letteraria con Donne, letture e altro, in collaborazione con l’Associazione Piazze2000. Racconti saggi e poesie da condividere.

Sabato 22 marzo, Cetona, Sala Ss.Annunziata , ore 17.00, un sodalizio per il futuro- racconto teatrale all’origine del digitale di e con Valeria Patera, poeta-drammaturga, regista, attrice, ha scritto e diretto spettacoli con attori di grande prestigio e ricevuto premi e riconoscimenti per la drammaturgia e la poesia. Dal 2004 è nota anche all’estero per le sue produzioni teatrali sulla vita e il lavoro di grandi scienziati come Alan Turing, Charles Darwin, Max Peruz, Rita Levi-Montalcini, Elena Cattaneo, Ada Byron Lovelace. Nella veste di pens-attrice accompagnerà il pubblico agli esordi dell’intelligenza artificiale dove brillano figure come Ada Lovelace e Mary Sommerville.

Domenica 23 marzo, Cetona, Sala Ss.Annunziata, ore 17.00, la narrazione al femminile, due storie a confronto “La sacralità dell’ adulterio” di Maria Letizia Mancuso e “Cieli di Piombo” di Matilde Bonetti. Intervista la Dott.ssa Mariagiulia Gargiullo, tra identità femminile e scrittura.

Domenica 30 marzo, Cetona, Sala Ss.annunziata, ore 17.00, in collaborazione con l’Istituto di H.W. Henze di Montepulciano e la sezione di Cetona ‘MUSICA DI TUTTI, MUSICA PER TUTTI’. La musicista e scrittrice Anna Rollando incontra il maestro Alessio Tiezzi, direttore dell’Istituto di musica H.W. Henze, per un concerto sui testi divulgativi di Anna Rollando: “Applaudire coi piedi, segreti e curiosità della musica colta, e il difficile meraviglioso mestiere della Musica”, alle esibizioni dei giovani musicisti.

Sabato 12 aprile, Cetona, Sala Ss.Annunziata, ore 17.00, la Rockstar della fisica Gabriella Greison, autrice e attrice, presenta in anteprima il suo nuovo recital sulla “Fisica quantistica” con Gabriella Greison e alla chitarra Luca Pasqua. Gabriella Greison si laurea in fisica nucleare presso l’Università Statale di Milano con una tesi sullo studio sperimentale della propagazione di elettroni veloci in una camera a vuoto. In seguito ha lavorato per due anni presso il centro di ricerche di Parigi ed è stata inserita dalla rivista Forbes nelle “100 donne di successo del 2024”. Giornalista e scrittrice i libri di Greison vedono protagonisti i fisici del XX secolo, alcuni sono stati trasposti in monologhi teatrali che la vedono protagonista; è stata definita la “donna della fisica divulgativa italiana”[e anche la “rockstar della fisica in Italia”.

