Teatro Verdi di Monte San Savino in scena”La solita zuppa”

Mercoledì 26 marzo, presso il Teatro Verdi di Monte San Savino, andrà in scena “La solita zuppa” con Maria Cassi e Leonardo Brizzi, evento conclusivo della stagione teatrale 2024/25. A cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Lo spettacolo sostituisce il previsto “Pluto” con I Sacchi di Sabbia, evento annullato.

Chiusura di stagione al Verdi con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Il duo toscano sarà protagonista della serata conclusiva della stagione teatrale di Monte San Savino con lo spettacolo “La solita zuppa” in sostituzione di “Pluto” con I Sacchi di Sabbia, evento annullato

Sarà il duo toscano formato da Maria Cassi e Leonardo Brizzi a chiudere la stagione teatrale del Teatro Verdi di Monte San Savino. Mercoledì 26 marzo, con inizio alle ore 21:15, il sipario del Verdi si aprirà su “La solita zuppa”, una produzione Catalyst con la regia di Riccardo Rombi, uno spettacolo tratto dai testi di Luciano Bianciardi, scrittore dall’ironia sempre pungente e lo sguardo lucido sul mondo e sul futuro. Un po’ come il frizzante e apprezzato duo che lo metterà in scena. L’evento, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, sostituirà il previsto “Pluto” de I Sacchi di Sabbia.

Ne “La solita zuppa” Maria Cassi e il musicista Leonardo Brizzi, con la loro straordinaria capacità di leggere l’umano in chiave surreale, ricorderanno Bianciardi con un sogno che ne contiene altri, flash che come in un viaggio onirico emergono da una nebbia esistenziale, vivida, lasciando allo spettatore, come a volte accade dopo il risveglio, per un breve attimo, il dubbio che l’esperienza vissuta sia stata reale e meno. E, nello stesso tempo, guideranno gli spettatori attraverso quel sogno, che come un treno è fatto di vagoni, divisi in scompartimenti, che contengono posti nei quali, più o meno consapevolmente, siamo seduti. Il titolo è tratto dalla raccolta “La solita zuppa e altre storie” e in particolare dal racconto “Quello strano viaggio (storia quasi metafisica)”, che negli anni Sessanta, quando uscì il libro, fu incriminato e motivo di processo. Protagonista della novella una Milano dove il tabù non è il sesso, bensì il cibo.

Ingresso: platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Riduzioni: carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta); biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8. Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze. Eventuali rimborsi per i biglietti acquistati per assistere allo spettacolo “Pluto”, comunque validi per accedere in teatro per vedere “La solita zuppa”, potranno essere richiesti fino a giovedì 27 marzo presso Officine della Cultura.

Info e prevendite presso: Monte San Savino, Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272, lunedì ore 15 – 18, mercoledì ore 10 – 13, giovedì ore 15 – 18; Arezzo, Officine della Cultura – via Trasimeno 16, tel. 0575 27961, dal lun. al ven. ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Prevendita online su Ticketone. Info teatri Officine della Cultura tel. 338 8431111. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima della rappresentazione. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org – www.toscanaspettacolo.it.