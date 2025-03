Teatro Aretino in scena “Manson – Votandoti completamente a quella causa”

Domenica 30 marzo, presso il Teatro Pietro Aretino di Arezzo, Andrea Argentieri sarà il protagonista dello spettacolo “Manson – Votandoti completamente a quella causa” nell’ambito della stagione teatrale Z Generation meets Theatre. Inizio ore 17:30. A cura di Officine della Cultura.

Segue comunicato stampa.

Andrea Argentieri è Charles Manson per Z Generation meets Theatre

Terzo appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la rassegna Z Generation meets Theatre dove il teatro contemporaneo incontra le nuove generazioni

Z Generation meets Theatre, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni, torna protagonista del teatro aretino con lo spettacolo “Manson – Votandoti completamente a quella causa” in scena domenica 30 marzo con inizio alle ore 17:30. Protagonista dell’atteso appuntamento, fissato al Teatro Pietro Aretino, sarà Andrea Argentieri diretto da Luigi De Angelis. L’evento è a cura di Officine della Cultura.

In “Manson – Votandoti completamente a quella causa” Andrea Argentieri, Premio Ubu come miglior attore – performer under 35 nel 2019, indossa i panni dell’accusato Charles Manson e, a partire dalle testimonianze video e audio, le numerose interviste che rilasciò in vita, incarna una sorta di ritratto mimetico del personaggio facendoci ripercorrere, tramite l’iperbole variegata delle risposte, i meandri della sua mente labirintica, istrionica, scivolosa e manipolatoria. È così che si imprimono nella voce e nel corpo dell’attore i ritmi, la gestualità spezzata e gli sguardi mutevoli del personaggio che gli è ora matrice, come se ci trovassimo per un attimo di fronte a un fantasma, che ci visita proprio nel momento in cui ci accingiamo a formulare un giudizio.

Lo spettacolo mette il pubblico nello scomodo ruolo di una sorta di giuria postuma: in un buio compatto e sonoro, immersivo e incubotico, si dipingono all’improvviso frasi secche e ritmate, che portano a una riesumazione narrativa e sensoriale degli eventi, come se per un attimo ci trovassimo nel 1969, nella famosa villa dell’omicidio di Sharon Tate, la compagna di Roman Polanski in quel momento incinta di otto mesi, e di altre quattro persone, circondati dai passi ghiaiosi degli assassini, oppure prigionieri nella loro auto in fuga tra urla e stridore di freni, o ancora circondati dai canti hippy nel famoso Ranch, dove la Famiglia praticava i suoi riti, e infine nel tribunale vociante di arringhe, dove Manson è stato processato. Firma la drammaturgia e i costumi Chiara Lagani per una produzione E Production / Fanny & Alexander.

Biglietti: intero € 10, ridotto € 8 over 65, abbonati stagioni Rete Teatrale Aretina, ridotto under 30 € 5.

Info e prevendite presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, Arezzo – tel. 0575 27961 – 338 8431111 – dal lun. al ven. ore 10 > 13 e 15.30 > 18 e presso Teatro Petrarca, Via Guido Monaco 12, Arezzo – tel. 0575 1739608 – mercoledì ore 17:30 > 19:30. Prevendite on line su TicketOne. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dello spettacolo.

Z Generation meets Theatre è un progetto di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo realizzato con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il contributo di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze. Realizzato infine in collaborazione con Rete Teatrale Aretina, RAT Residenze Artistiche Toscane, Libera Accademia del Teatro e La Filostoccola. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.