FEMMINICIDIO, ROMA, PRATELLI: SERVE EDUCARE O NON CAMBIERÀ

Roma, 2 aprile 2025 – “ Piangiamo ancora una volta una ragazza, dopo soli due giorni dal femminicidio di Messina: due vite spezzate dalla cultura del possesso, che non può accettare la libertà delle donne.

Le indagini faranno luce sui dettagli ma resta il dolore per l’ennesimo femminicidio e la rabbia per un fenomeno che si ripete uguale a sé stesso.

Se vogliamo spezzare questa catena dobbiamo investire sull’educazione dei più giovani, educarli alle differenze, alle relazioni, alla libertà per sé e per l’altra/o. Non bastano le iniziative singole dei comuni o delle scuole, serve che le istituzioni nazionali aprono gli occhi, avviino iniziative in tutto il territorio e serve una presa di coscienza collettiva.

Dobbiamo agire sulla prevenzione, sulla cultura del rispetto, altrimenti nulla cambia, perché il patriarcato esiste ed è strisciante.

Ai familiari, agli amici e alle amiche, la mia sincera e commossa vicinanza ”.

A dichiararlo è Claudia Pratelli assessora alla Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

