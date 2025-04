GIUBILEO 2025, FIRMATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ASSISI E ROMA

Intesa tra le due città per strategie e iniziative comuni

Si parte con la promozione culturale e turistica

6 aprile 2025 – Assisi e Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per strategie e iniziative comuni legate al Giubileo 2025, evento che unisce le due realtà all’insegna di valori unitari.

L’intesa è stata sottoscritta ieri pomeriggio, nella Sala della Conciliazione della città serafica, dalla presidente del Consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri e dalla Presidente dell’Assemblea capitolina di Roma, Svetlana Celli, che l’hanno promossa.

Il documento prevede azioni congiunte su temi legati a turismo, economia, sviluppo sostenibile, nonché l’attivazione di buone pratiche utili a rafforzare il legame tra territori.

Prima della firma, esperti in tali settori hanno illustrato l’impatto sociale, culturale ed economico degli eventi giubilari sui territori di Assisi e Roma.

All’evento – patrocinato Rai Umbria, con media partner la testata TGR – hanno partecipato rappresentanti istituzionali, referenti di associazioni e di realtà culturali coinvolte.

L’accordo si fonda sulla condivisione dell’idea del Giubileo come valore comune all’intero territorio nazionale, in grado di creare comunanza tra città, attraverso scambi tra i propri cittadini anche con lo studio di servizi gratuiti o convenzionati, finalizzati alla fruizione delle rispettive ricchezze. Assisi e Roma sono accomunate da numerosi elementi storico-religiosi e dal valore intrinseco della pace, nonché dal fatto che nonostante le diverse dimensioni si trovano a dover affrontare problematiche analoghe riguardo alcuni eventi rilevanti presenti nei rispettivi territori.

A tal fine, come prima azione, Roma s’impegna a destinare a quella di Assisi mille “Roma Pass”, legati alla promozione del patrimonio culturale e turistico cittadino, che garantiscono l’accesso gratuito a diversi siti culturali della stessa. La città serafica metterà invece a disposizione cinquecento “Assisi Card Giubileo 2025” a favore dei cittadini della Capitale, che consentono l’ingresso gratuito ai Musei civici (Pinacoteca comunale, Foro romano con collezione archeologica e Rocca maggiore) e una scontistica speciale per usufruire del bus elettrico “Assisi Serafica Bellezza Eco Tour”, utile a visitare il centro storico della città, collegando l’intero circuito museale cittadino.

“Sono profondamente soddisfatta per la firma di questo accordo tra Roma e Assisi, che rappresenta il frutto di un dialogo istituzionale concreto e costruttivo. Insieme alla presidente Casciarri abbiamo condiviso la volontà di avviare un percorso comune che, a partire dal Giubileo 2025, possa sviluppare progetti e azioni capaci di valorizzare i legami storici e spirituali tra le nostre città. È un’intesa che guarda oltre l’evento giubilare, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per i cittadini e rafforzare la rete dei territori attraverso cultura, turismo e buone pratiche. Roma e Assisi sono luoghi simbolo di fede e accoglienza, e oggi, più che mai, sentiamo il dovere di lavorare insieme per promuovere un messaggio di speranza e cooperazione. Questa firma è solo il primo passo. Continueremo a costruire, insieme, un modello di collaborazione che sia duraturo e replicabile”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Per Roma erano presenti anche Roberto Botta (direttore ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025); Lorenzo Tagliavanti (presidente Camera di Commercio di Roma); Simone Silvi (amministratore unico Zètema).