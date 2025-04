Dazi Usa, Von der Leyen: “Pronti a negoziare”

La presidente della Commissione europea dopo annuncio Trump: “Bene pausa Usa, passo importante verso stabilizzazione economia globale”. Ma avverte: “Se trattative non soddisfacenti, nostre contromisure entreranno in vigore”.

Anche l’Unione europea congela i controdazi per 90 giorni, dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump. “Durante la finalizzazione dell’adozione delle contromisure Ue, che hanno ottenuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni. Se le trattative non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore”, ha affermato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un post sui social, in merito ai dazi europei ritorsivi entrati in vigore ieri per rispondere ai dazi Usa del 25% su acciaio e alluminio.

“Abbiamo preso nota dell’annuncio del presidente Donald Trump. Vogliamo dare una possibilità alle trattative”, ha spiegato von der Leyen in seguito alla decisione del leader statunitense di sospendere i dazi globali per 90 giorni, resa nota nella serata di mercoledì. “Il lavoro preparatorio per ulteriori contromisure prosegue. Come ho già detto, tutte le opzioni rimangono sul tavolo”, ha aggiunto.

In precedenza, dopo accolto “con favore” l’annuncio di Trump, aveva parlato di “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”. Per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento, aggiunge via social la presidente, “sono essenziali condizioni chiare e prevedibili”.

I dazi, ha ripetuto, “sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”.