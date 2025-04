Routes Europe, il più importante appuntamento nel settore del volo aereo arriva a Rimin

Turismo. Routes Europe, il più importante appuntamento nel settore del volo aereo arriva a Rimini dal 18 al 20 maggio 2026. Frisoni: “Una grande opportunità per rafforzare il posizionamento dell’Emilia-Romagna sui mercati turistici internazionali”

Oggi a Siviglia, in occasione dell’edizione 2025 della manifestazione, il passaggio del testimone con la Regione Emilia-Romagna, che insieme al Comune di Rimini e all’Aeroporto di Rimini e San Marino, promuove l’edizione del prossimo anno

Bologna – Oltre mille delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei, aeroporti ed enti turistici da tutto al mondo a Rimini, in occasione della 19^edizione di Routes Europe, il principale appuntamento internazionale legato al settore del volo aereo, che dal 18 al 20 maggio 2026 si svolgerà per la prima volta in Emilia-Romagna.

Oggi a Siviglia, ove è in corso l’edizione 2025 della manifestazione, il passaggio di consegne con la Regione Emilia-Romagna, che insieme al Comune di Rimini e all’Aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, promuove l’edizione del prossimo anno.

A ricevere il testimone l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport Roberta Frisoni, accompagnata da Leonardo Corbucci, amministratore delegato dell’Aeroporto di Rimini.

Alla presenza di Stephen Small, direttore generale degli eventi Routes di Aviation Week Network, società del gruppo Informa Markets. E da parte spagnola: Antonio Castaño, direttore generale del Comune di Siviglia, Philipp Heuri, responsabile dell’Ufficio turistico dell’Andalusia e Antonio Martín-Machuca, responsabile dell’Ufficio della Cooperazione dell’Andalusia.

“Ospitare Routes Europe rappresenta una grande opportunità per Rimini e l’Emilia-Romagna. Si tratta di un evento di caratura mondiale che rafforzerà il posizionamento della nostra regione sui mercati internazionali e favorirà investimenti e logiche di rete in stretta sinergia con il mercato aviation – ha sottolineato Frisoni -. Un’ importante occasione per far vivere agli operatori del trasporto aereo l’autenticità e la straordinaria offerta turistica della nostra regione che in pochi chilometri spazia dai motori all’arte e alla cultura, dal turismo balneare alla vacanza attiva e al turismo slow, il tutto accompagnato da una offerta enogastronomica unica al mondo. Già oggi il livello di internazionalizzazione del nostro movimento turistico ha superato ampiamente i valori pre-Covid, raggiungendo il 28,2% delle presenze e il 29,3% degli arrivi”.

“Ma ci sono le condizioni per crescere ancora e diventare una destinazione turistica sempre più accessibile e attrattiva – ha concluso Frisoni-. Una partita in cui infrastrutture e collegamenti aerei, ferroviari e portuali, hanno un ruolo fondamentale e vanno perciò migliorati e rafforzati”.

“Negli ultimi mesi abbiamo annunciato che British Airways, EasyJet e Vueling inizieranno a volare su Rimini da Londra Heathrow, Londra Gatwick, Basilea e Barcellona – sottolinea Leonardo Corbucci-. La stessa Ryanar ha annunciato un incremento del +20% per il 2025. Ciò che ci rende più orgogliosi è essere riusciti a trasferire il nostro ambizioso progetto di sviluppo a queste importanti compagnie aeree, convincendole a investire su Rimini. Ci aspettiamo una crescita molto forte nei prossimi anni, già nel 2025 sarà del +40%. La strategia per il 2026, oltre a sviluppare il traffico in Europa con l’apertura di collegamenti diretti in particolare con la Germania, che rappresenta il principale mercato turistico della regione, vuole aprirsi anche alla Turchia, oggi il principale hub per collegare l’Europa con il Medio Oriente e l’Estremo Oriente. Una strategia che prevede un aumento dei collegamenti nazionali, con l’obiettivo primario del volo diretto su Roma nei prossimi anni. Nel 2027 si concluderà la prima fase del Master Plan con un piano di investimenti di circa 25 milioni di euro sulla pista e l’ammodernamento del Terminal. Nel successivo quadriennio 2028-2031 sono previsti investimenti per oltre 70 milioni di euro.”

Routes Europe

Tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni. Routes Europe rientra nel Piano regionale di sviluppo della rete aeroportuale integrata dell’Emilia-Romagna.

Gli eventi Routes sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei e sono parte di Aviation Week Network, il più grande fornitore di informazioni e servizi multimediali per le industrie globali dell’aviazione, dell’aerospazio e della difesa, al servizio di 1,7 milioni di professionisti in tutto il mondo. Suoi clienti sono i principali produttori e fornitori aerospaziali, le compagnie aeree, gli aeroporti, gli operatori dell’aviazione d’affari, le forze armate, i governi e altre organizzazioni che servono questo mercato mondiale.

