il Comune di Spello adotta misure preventive per il contenimento delle malattie trasmesse dalle zanzare

Zanzare e salute pubblica: il Comune di Spello adotta misure preventive per il contenimento delle malattie trasmesse da insetti vettori

Spello, 6 maggio 2025 – Disposte una serie di misure preventive finalizzate al contrasto della proliferazione delle zanzare, principali vettori di una serie di virus dannosi alla salute pubblica: con l’ordinanza sindacale n. 21/2025, in vigore dal 1° aprile al 30 novembre 2025, il Comune di Spello ha stabilito obblighi precisi per cittadini, amministratori di condominio, imprese, strutture ricettive, agricole e artigianali. Le azioni richieste riguardano principalmente la rimozione e prevenzione dei ristagni d’acqua, ambienti ideali per la deposizione delle uova da parte delle zanzare. È inoltre previsto l’utilizzo di trattamenti larvicidi in tombini e pozzetti, la corretta gestione di pneumatici e materiali di scarto, nonché l’adozione di accorgimenti specifici per allevamenti e orti. Parallelamente, il Comune attiverà una campagna di disinfestazione programmata in tutte le aree pubbliche urbanizzate, con particolare attenzione a parchi, strade, edifici scolastici e altre strutture comunali. È previsto anche un servizio di pronto intervento per infestazioni da altri insetti o roditori. L’Amministrazione invita tutti i cittadini ei soggetti interessati a collaborare attivamente per la tutela della salute pubblica. Il rispetto delle disposizioni è fondamentale per ridurre la presenza di insetti infestanti e prevenire la diffusione di malattie. Per informazioni, chiarimenti o segnalazioni, è possibile contattare la Polizia Municipale del Comune di Spello al numero 0742.300028 o alla mail pm@comune.spello.pg.it

Dott.ssa Michela Dominici