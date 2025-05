L’Umbria al Salone Internazionale del Libro: Bori, “non solo una vetrina internazionale per 40 editori umbri, ma uno spazio da cui lanciare nuove iniziative. Regaleremo un libro ad ogni nuovo nato e renderemo gratuiti i libri online per tutti i residenti in Umbria”

(aun) – Perugia 17 mag. 025 – “Il Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta un palcoscenico per far conoscere la vitalità e la qualità della nostra produzione editoriale che con la nutrita partecipazione dei nostri 40 editori, testimonia la ricchezza culturale dell’Umbria e offre un’opportunità unica per raggiungere un pubblico vasto e qualificato”: lo ha affermato il vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, presente a Torino nelle prime due giornate del Salone.

Bori ricordando che “nei giorni della manifestazione, lo stand della Regione Umbria ospiterà oltre 20 eventi, pensati per presentare al pubblico la diversità delle proposte di lettura del territorio”, si è intrattenuto con gli editori rinnovando “la volontà di fare sempre più rete per promuovere questo prezioso settore com’è appunto quello dell’editoria”.

Proprio quest’anno, per la prima volta, è presente nello stand della Regione anche la casa editrice Star Comics con sede in Umbria, che ha presentato “Manga Issho”: un innovativo progetto editoriale europeo che unisce autori e autrici da Italia, Francia, Germania e Spagna nella creazione di manga originali per un pubblico globale.

“Ci impegniamo a investire in una cultura più accessibile e contemporanea” – ha evidenziato il vicepresidente intervenendo alla presentazione del volume “Ciccicocco, Coccinella…” (Pulci Volanti) che sarà regalato a tutti i nuovi nati in Umbria grazie al progetto “Nati per Leggere”.

“La promozione della lettura – ha proseguito – rimane un aspetto che fa la differenza per la crescita dei nostri ragazzi e che, grazie al digitale, può essere alla portata di tutte e tutti. In proposito voglio rilanciare la MediaLibraryOnLine Umbria ( https://umbria.medialibrary.it/ ), piattaforma di prestito digitale gratuita offerta dalla Regione ai cittadini collegata a 6500 biblioteche di tutte le regioni italiane e di 25 paesi del mondo”.

Nell’ambito della giornata inaugurale del Salone, si è tenuta anche la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni alla presenza del ministro Giuli, “un importante momento di scambio e confronto tra gli assessori regionali alla Cultura di tutte le Regioni e Province autonome d’Italia su temi e obiettivi di rilevanza nazionale per il settore culturale”.

Bori ha presentato anche l’VIII edizione del Premio Letterario Nazionale Opera Prima Severino Cesari promossa dalla Regione Umbria, che premierà una serie di opere prime di scrittori esordienti, con la partecipazione di figure di spicco del panorama letterario italiano”.

