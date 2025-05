Mercoledì 18 giugno quattrocentoventi gioielli a quattro ruote costruite fra il 1927 e il 1947 in piazza del Campo

La magia della 1000 Miglia fa di nuova tappa a Siena

Il “Museo viaggiante unico al mondo”, come lo definì Enzo Ferrari, verrà accolto ancora nel cuore di Siena , mercoledì 18 giugno, fra le braccia di p iazza del Campo , famosa in tutto il mondo per unicità e bellezza. Due simboli dell’Italia che si incontrano dando vita ad un colpo d’occhio iconico, per la gioia di cittadini senesi, turisti e appassionati.

Le prime ad arrivare in città saranno le centoventi Ferrari del Tribute 1000 Miglia , seguite dalle auto Full-Electric della 1000 Miglia Green e dai quattrocentoventi capolavori di tecnica e design della 1000 Miglia 2025 . I bolidi della Casa di Maranello cominceranno il loro transito intorno alle ore 11, faranno una fermata in Piazza del Campo per un Controllo Timbro e poi ripartiranno alla volta di Asciano. Alle 12 circa sarà la volta delle storiche.

Il convoglio farà il suo ingresso in città percorrendo tutta v ia delle Sperandie, per poi immettersi in v ia Tito Sarrocchi, Casato di Sopra e Casato di Sotto. Una volta giunta in p iazza del Campo, le vetture vi resteranno parcheggiate durante la sosta-pranzo dei piloti al Tartarugone. Effettuato il c ontrollo o rario di ripartenza, gli equipaggi prenderanno v ia Rinaldini e Banchi di Sotto, poi v ia del Porrione e v ia San Martino, per congedarsi infine dalla città passando sotto la Porta Romana di v ia Roma.

” Tornano la magia e il fascino della 1000 Miglia – afferma l’ assessore al commercio e al turismo del Comune di Siena Vanna Giunti – e Siena accoglie questa manifestazione nella sua cornice più prestigiosa, nel pieno rispetto della storia e della cultura. La nostra città ha ospitato questa leggendaria corsa fin dalle prime edizioni degli anni Trenta del secolo scorso, oggi la 1000 Miglia porta prestigio e attenzione”.

La 1000 Miglia 2025

Per l’edizione numero quarantatré della sua rievocazione, 1000 Miglia ha scelto di ispirarsi alle pagine più remote e affascinanti della propria storia. Con la 1000 Miglia 2025, in programma da martedì 17 a sabato 21 g iugno , la Freccia Rossa tornerà a ricalcare le leggendarie corserie dell’anteguerra , percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime dodici edizioni della 1000 Miglia di velocità .

Martedì 17 g iugno, le oltre quattrocento auto storiche ammesse alla gara, precedute dalle centoventi La Ferrari del Tribute 1000 Miglia e dalle elettriche della 1000 Miglia Green , saranno a Desenzano , Sirmione , Verona , Bovolone e Ferrara , per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena , comune della città metropolitana di Bologna. Il secondo giorno, gli equipaggi valicheranno i Passi della Raticosa e della Futa ricalcando le orme dei piloti degli anni Trenta, quando quel tratto, tra i più impegnativi della gara, venne affrontato nella prima parte del percorso. A seguito dei passaggi da Prato , Siena , Capodimonte e Ronciglione , le vetture si dirigeranno verso Roma . Dopo il giro di boa nella Capitale, la Freccia Rossa sarà a Orvieto , Città della Pieve , Foiano della Chiana , Arezzo e San Sepolcro . Il ritorno a San Marino , poi, precederà l’arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima , passando da Gambettola . Il quarto giorno, la gara attraverserà per intero l’ Italia da Est a Ovest : ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 toccherà Forlì prima del taglio attraverso gli appennini fino a Empoli , dove il tracciato in risalita incrocerà quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma . Mantenendo la direzione a Ovest, la Freccia Rossa raggiungerà prima San Miniato e Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno , per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa , chiudendo la penultima tappa a Parma. L’ultimo giorno porterà gli equipaggi a concludere la gara là dove tutto era iniziato e, dopo essere passati da Soncino , Orzinuovi , Palazzolo sull’Oglio , Travagliato e Gussago , al termine di 1900 chilometri percorsi , i piloti saluteranno il pubblico sfilando sulla rampa di Viale Venezia a Brescia.