Campo estivo gratuito, laboratori e incontri nei quartieri dello Sperone e Brancaccio

Palermo – Un campo estivo gratuito per bambini dai 4 ai 6 anni nei quartieri dello Sperone e Brancaccio. E ancora, uno sportello d’ascolto rivolto ai genitori e tante attività di orientamento per incontrarsi, confrontarsi e imparare insieme. Approda a Palermo “ENERGY – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY”, un progetto di durata biennale di respiro nazionale, che intende rafforzare i diritti all’educazione . Un’iniziativa che diventa ancora più importante perché pensata per due delle zone più difficili di Palermo, fortemente condizionate dalla criminalità organizzata e dallo spaccio di droga.

Il progetto, che ha preso il via anche a Napoli, è finanziato da The Human Safety Net , fondazione del gruppo Generali ed è realizzato da Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi in collaborazione, a Palermo, con l’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e con le associazioni Ecomuseo Mare Memoria Viva e Cuore che vede . Al centro dell’iniziativa c’è l’impegno costante della scuola Sperone-Pertini, che è presente da anni per contrastare la dispersione scolastica e l’assenza di servizi in periferia. Il progetto si pone, coerentemente, l’obiettivo di prevenire l’abbandono scolastico e offrire servizi di qualità gratuiti fin dalla prima infanzia.

Slogan di ENERGY è “Costruire un’educazione più forte, inclusiva e partecipata” e per questo il progetto si muoverà in tre direzioni. La prima attività si chiama “ Nello stesso mare ”, tempo d’estate o campo estivo gratuito per bambini da 4 a 6 anni. Inizierà lunedì 16 giugno e si svolgerà, fino alla fine di luglio, nei locali della scuola Sperone-Pertini e in quelli dell’Ecomuseo, in modo che i piccoli possano beneficiare di diversi ambienti e possibilità educative. Sarà aperto a 40 bambini a settimana che, dalle 8 . Dal 30 al 15, potranno fare diverse attività incentrate sulla creatività e sull’esplorazione della natura in città, a scuola, dentro e fuori; sono previste anche visite didattiche pensate proprio per bambini così piccoli. Tutte le attività sono sempre seguite da insegnanti ed educatori per rafforzare le competenze, l’autostima e il protagonismo dei piccoli in una dimensione ludica e progettuale.

È possibile iscriversi direttamente a scuola, tel.091/478848 / mail: paic8at00x@istruzione.it o contattare Mare Memoria Viva tel. 0916195136/mail: info@marememoriaviva.it

La seconda attività si chiama Orienta-menti, rivolta al sostegno della genitorialità. A parti re da settembre e per tutto il 2026 verranno organizzati incontri formativi per gruppi di genitori o caregiver, 6 cicli di 4 incontri ciascuno guidati da un team multidisciplinare. Un luogo dove le famiglie possono conoscersi, discutere e imparare insieme o apprendere dagli altri che condividono la stessa esperienza. Gli argomenti trattati saranno i dubbi e le curiosità sollevate dagli stessi genitori. In parallelo, verranno attivati laboratori sui linguaggi espressivi per bambini fino a 6 anni. Gli atelier saranno condotti da educatori esperti che, attraverso metodologie specifiche, permetteranno ai bambini di sperimentare e conoscere il mondo da diversi punti di vista.

È possibile iscriversi contattando direttamente Cuore che Vede: tel. 3291106129/mail: cuorechevede@gmail.com

Il terzo momento è uno sportello d’ascolto per bambini, giovani e le loro famiglie all’interno dello Sperone-Pertini. Con un approccio integrato che combina tecniche di counseling psicodinamico, cognitivo-comportamentale e sistemico-relazionale, il servizio mira a fornire uno spazio sicuro e accogliente dove poter affrontare insieme le sfide della crescita, come l’ansia, la gestione delle emozioni, i problemi scolastici, le relazioni con i coetanei e l’autostima. Tutto con un approccio diverso dal solito: le sessioni di consulenza non saranno confinate in una stanza ma si svolgeranno in ambienti aperti e durante varie attività scolastiche ed extrascolastiche.

“Crediamo nella scuola come bene comune, come luogo di dialogo, partecipazione e promozione dell’intero territorio. Offrire nel quartiere Sperone servizi e occasioni educative di qualità sin dalla primissima infanzia è per noi un impegno e un obiettivo irrinunciabile – ha spiegato la preside dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini, Antonella Di Bartolo . Il progetto ENERGY va ben oltre il “tempo d’estate”: è un progetto multidimensionale, lungimirante e di durata pluriennale, gratuito ma di valore. È per questo che come scuola, che è per sua natura e mandato al tempo stesso Istituzione e servizio per la comunità, siamo particolarmente felici e orgogliosi di esserne promotori e coprotagonisti”.

Per Cristian Fabbi, direttore generale della Fondazione Reggio Children: “È una proposta che abbraccia tutta la comunità, bambini, famiglie, scuola, associazioni quella che parte con il progetto ENERGY a Palermo, insieme con The Human Safety Net e l’istituto Sperone-Pertini. Attività pensate da tutti i protagonisti per sostenere le relazioni, la fiducia, le potenzialità e le competenze e far sentire l’infanzia al centro di una comunità accogliente”.

Riccardo Acquaviva, responsabile comunicazione Generali Country Italia ha dichiarato: “Il progetto che ha preso il via a Napoli e prosegue a Palermo con Fondazione Reggio Children consente di realizzare in pieno la missione di The Human Safety Net: far sì che il maggior numero di persone possibile possa sviluppare il proprio potenziale, in particolare chi vive in condizioni di povertà. Fondazione Reggio Children si unisce ai partner di un grande movimento creato da Generali che dal 2018 ha accompagnato più di 52.000 famiglie in tutto il Paese. Un percorso di crescita più solido per i più piccoli significa condizioni di vita migliori, nel presente e nel futuro, per un domani più sereno per tutti”.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato Aristide Tamajo e Maria Giovanna Sparacino, assessore e dirigente dell’assessorato comunale all’Istruzione e il professore Giovanni Caramazza, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

