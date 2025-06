Petrolati: diritto all’abitare è scelta di civiltà

CASA. PETROLATI (DEMOS): DIRITTO ALL’ABITARE È SCELTA DI CIVILTÀ

Roma, 10 giugno 2025 – “Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare, una delibera attesa, importante e necessaria, a prima firma della Consigliera Converti, che ho sottoscritto convintamente, sul diritto all’abitare” afferma il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati. “La delibera di oggi colma il gap che si era creato rispetto ad una delibera a suo tempo pioneristica, come fu la 163 del 1998, in un contesto che in questi quasi trent’anni è notevolmente cambiato, in tutto il Paese ma in modo particolare in una città come Roma. Sono cambiati i bisogni, la crisi economica ha creato un gap tra i redditi e la possibilità di sostenere l’onere di una abitazione. Ci sono condizioni di frammentazione familiare nuove che hanno creato una insicurezza abitativa (come i nuclei mono-nucleari con anziani e giovani precari). Situazioni nuove che hanno bisogno di una risposta nuova. Penso alle donne che si trovano ad uscire da una situazione di violenza e rischiano di rimanere nel pericolo o andare in strada o ad altre persone che non hanno più una condizione di dignità.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa delibera è che si basa sull’idea che prevenire è meglio che curare -sottolinea Petrolati. – In questo caso noi possiamo prevenire queste condizioni di precarietà e disagio abitativo.

Il diritto all’abitare non è solo una questione tecnica: è una scelta di civiltà, una politica di equità e un gesto di giustizia verso chi troppo spesso non ha voce.

Come Demos abbiamo votato favorevolmente la delibera 25 del 2025 con l’idea di votare per la dignità delle persone, perché una buona politica è quella che ripara, include e non scarta” conclude Petrolati.

