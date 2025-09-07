Guerra Russia-Ucraina news del 07.09.2025

Almeno quattro morti nei raid, tra le vittime anche un neonato. Esplosioni segnalate a Odessa, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e Kryvyj Rih. Zelensky: “Il mondo fermi i criminali del Cremlino”. Esercito ucraino attacca oleodotto in Russia.

Guerra in Ucraina: dopo il massiccio attacco aereo dell’esercito russo su Kiev, Volodymyr Zelensky denuncia “un crimine deliberato e un prolungamento della guerra”

L’attacco, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha causato almeno quattro morti e 44 feriti e ha colpito la sede del governo. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con il suo omologo francese, Emmanuel Macron.

Volodymyr Zelensky torna a respingere la proposta di Vladimir Putin di vedersi a Mosca e rilancia: “Venga lui a Kiev”. In un’intervista alla tv americana Abc News, il presidente ucraino dice: “Il presidente russo può venire a Kiev, io non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è ogni giorno sotto i missili, sotto attacco, io non posso andare nella capitale di questo terrorista”.

Per Zelensky, l’insistenza di Putin a tenere l’incontro a Mosca ha solo lo scopo di “rimandarlo”. “Se qualcuno non vuole incontrarsi, può proporre qualcosa che non è accettabile per me o per altre parti”, ha sottolineato ancora il presidente ucraino, ribadendo la sua “disponibilità” a incontrare il leader russo in “qualsiasi formato”.