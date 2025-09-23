Guerra Israele-Palestina news del 23.09.2025

I rapporti con la Francia, ma anche la posizione degli Emirati Arabi Uniti e molto altro è in ballo nello “stand by” annunciato da Benjamin Netanyahu riguardo la sua risposta alla decisione di alcuni Paesi, guidati dalla Francia, di riconoscere lo Stato di Palestina. Il premier israeliano si trova tra il pressing dei suoi ministri e anche del suo partito e, sintetizza il Wall Street Journal, rischierebbe di inimicarsi o almeno irritare il mondo arabo e Donald Trump andando avanti con la minacciata annessione della Cisgiordania, che si tratti di una sua parte o di tutto il territorio.

La linea rossa

Potrebbero finire nel nulla anni di lavoro per normalizzare le relazioni di Israele con il mondo arabo, a cominciare dagli Accordi di Abramo, cari a Trump, con cui Israele sospese i piani di annessione di parte della Cisgiordania come condizione per arrivare a un’intesa con gli Emirati. L’annessione è considerata una linea rossa dai Paesi arabi e, dicono funzionari del mondo arabo, i loro governi hanno messo in guardia Israele, con messaggi diplomatici privati, dalle conseguenze di un’annessione, totale o parziale.

Il presidente degli Stati Uniti critica il ruolo di India e Cina nella guerra in Ucraina

All’ONU, Donald Trump critica l’India e la Cina per essere i “principali sostenitori finanziari” della macchina da guerra russa, dopo aver criticato la posizione europea.

16:34

In Ucraina “stiamo perdendo” tempo a causa degli europei, afferma il presidente degli Stati Uniti

“Gli europei devono smettere di acquistare gas e petrolio russi “, ha affermato Donald Trump, aggiungendo che questa è una “vergogna” e che “stiamo sprecando un sacco di tempo” nella risoluzione del conflitto in Ucraina.

Donald Trump afferma che il riconoscimento della Palestina è una “ricompensa per Hamas”

Riconoscere lo Stato di Palestina è una “ricompensa per Hamas” e “per i terroristi”, ha dichiarato Donald Trump all’ONU. Questa dichiarazione giunge mentre la Francia, così come il Regno Unito, il Canada e il Portogallo , hanno riconosciuto lo Stato di Palestina negli ultimi giorni. In seguito, il presidente americano ha nuovamente chiesto la “liberazione degli ostaggi” tenuti da Hamas a Gaza.