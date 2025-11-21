AL VIA ABOUT A CITY ROMA LA COLLABORAZIONE TRA ROMA CAPITALE E FONDAZIONE FELTRINELLI

L’Amministrazione Capitolina e la Fondazione Feltrinelli avviano un progetto di collaborazione nell’ottica di ripensare la città nella sfida delle trasformazioni urbane

Roma, 21 novembre 2025 – Si è svolto questo pomeriggio in Campidoglio l’incontro tra Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Erica Battaglia, Presidente della Commissione Cultura, Carlo Feltrinelli, Presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Massimiliano Tarantino, Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

L’incontro è avvenuto in occasione della prima edizione a Roma del festival “About a city”, che si terrà alle Industrie Fluviali il 21 e 22 novembre, con un ricco programma di dibattiti e incontri, ha suggellato l’avvio di una collaborazione tra l’Amministrazione Capitolina e la Fondazione per costruire un progetto culturale nell’ottica di ripensare Roma in forma reticolare, facendo convergere più livelli: dalla cittadinanza attiva e il terzo settore, all’assetto politico e amministrativo.

Fondazione Feltrinelli, nell’ambito delle sue attività di ricerca, che include il tema delle trasformazioni urbane, ha consolidato negli anni un percorso di affiancamento ai territori per sostenerli nell’identificazione di traiettorie di sviluppo, a partire dalle specificità del proprio contesto.

La realizzazione di About a City – Roma in Comune è l’occasione per immaginare nuove proposte, esperienze, scambi di pratiche e per tracciare coordinate di risposte alle grandi sfide urbane, partendo dalla cooperazione tra gli attori istituzionali, economici e sociali che vivono e sono attivi in città, favorendo il confronto tra esperienze nazionali e internazionali. Nessun progetto di trasformazione urbana può definirsi giusto e democratico senza la partecipazione reale delle persone.

“Il confronto con Fondazione Feltrinelli rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare una visione culturale che sappia tenere insieme memoria e partecipazione in un’ottica innovativa. About a City ci offre uno spazio di approfondimento e dialogo che permette a Roma di leggere meglio i propri cambiamenti e di affrontare con maggiore consapevolezza le proprie sfide. Costruire politiche culturali condivise, che mettano al centro le energie civiche e il contributo delle realtà sociali ed economiche, è essenziale per una città che vuole crescere in modo aperto e inclusivo. Questo percorso comune ci aiuta a farlo con uno sguardo competente, appassionato e orientato al futuro”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

“E’ un piacere essere qui per questi due giorni durante i quali, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, insieme al Comune di Roma, porta nella capitale About a City, un format consolidato sul tema delle trasformazioni urbane. Il nostro intento è far sedere al medesimo tavolo parti sociali eterogenee come i movimenti, gli attivisti, le istituzioni, l’accademia, le comunità che rappresentano gli assi portanti di un nuovo patto di cittadinanza. La città cambia davvero quando le pratiche civiche si intrecciano con le politiche urbane. La città del futuro deve essere un laboratorio di relazioni e di economie che ricuciano i divari e producano prosperità a partire dai bisogni dei territori e dalle aspirazioni di cittadini e cittadine”. Carlo Feltrinelli, Presidente Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.