UE, ROMA CANDIDATA A SEDE EUCA. GUALTIERI: “OPPORTUNITÀ IMPORTANTE, RAFFORZA RUOLO INTERNAZIONALE DELLA CAPITALE”

Roma, 21 novembre 2025 – “La candidatura di Roma a sede dell’Autorità Doganale Europea rappresenta un’opportunità importante che vogliamo valorizzare al massimo. Ringrazio il Governo per aver scelto la Capitale: Roma possiede tutte le caratteristiche richieste per ospitare un organismo strategico per la sicurezza economica dell’Unione. Sosterremo questo percorso con piena collaborazione nella convinzione che una candidatura costruita insieme sia più forte e in grado di rafforzare ulteriormente il ruolo internazionale che Roma Capitale sta consolidando con il suo lavoro”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

