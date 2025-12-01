Roma pronta ad ospitare il Salone Nautico Internazionale.

A Fiera Roma, dal 6 al 14 dicembre, oltre 100 imbarcazioni

L’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), per nove giorni, porterà nella Capitale

la migliore produzione italiana della nautica diportistica tra i 6 e 12 metri

Roma 1° dicembre 2025 – Sarà il Salone Nautico di Roma, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fiera Roma, l’ultimo appuntamento del calendario 2025 delle fiere nautiche internazionali. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), e vedrà in esposizione oltre cento imbarcazioni, tra motoscafi, battelli pneumatici e gozzi, ma anche accessoristica, servizi e motori marini, presenti nei padiglioni 7 e 8 del nuovo quartiere fieristico capitolino.

“Riportare per il secondo anno consecutivo un’esposizione nautica nella Capitale rappresenta per AFINA un vero motivo di orgoglio – afferma Gennaro Amato, presidente dell’associazione organizzatrice del salone internazionale -. Intanto perché in passato, per dieci anni, qui si è svolta una fiera del settore di altissimo prestigio, ma soprattutto perché poter esprimere la migliore cantieristica, quella tra i 6 e 12 metri in questa regione, che ha sempre rappresentato questo segmento produttivo, significa rivalutare l’importanza della vera nautica italiana che non è fatta solo di super yacht e di esportazione, ma di cantieri che realizzano imbarcazioni per il vero popolo degli amanti del mare”.

La piccola nautica, con le sue oltre 100 imbarcazioni presenti al salone, tutte al di sotto dei 10/12 metri, vede la presenza sia di aziende del territorio campano sia del resto d’Italia: non mancano infatti cantieri siciliani, come quelli pugliesi, ma anche laziali e lombardi. Folta anche la partecipazione di società di servizi, dai trasporti alle scuole nautiche, di accessoristica e di innovativi sistemi di pontili galleggianti. Anche i motori marini sono presenti, così come l’intrattenimento con aziende di moto d’acqua.

I battelli pneumatici vedranno il top dei cantieri produttori presenti, a cominciare da: Nauticamato, con il brand Italiamarine, Sea Prop, Starmar, Oromarine, Mirimare, Salpa, Duelle Rib, Collin’s Marine, Coastal, Blu Rib, Miura, Immenso Boat, Rs Boat e Nuova Jolly. Mentre per il segmento dei gozzi, tipiche imbarcazioni della costiera sorrentina, saranno presenti i Cantieri Mimì e Nautica Esposito.

Per i motoscafi, a rappresentare la Sicilia, figurano i cantieri nautici Marinello, Italmar e Trimarchi, mentre dalla Puglia parteciperà Salento Marine. Il cantiere di Latina, Cicar Nautica, e quello lombardo da Piacenza, Manara Marine, insieme al cantiere napoletano Nautica Mediterranea Yachting, completeranno l’offerta di imbarcazioni day cruiser. Tra gli espositori, anche l’azienda Seaway, produttrice di moto d’acqua, Hidea Europe per i motori marini, Geo Fer con i pontili galleggianti e numerose aziende di servizi.

Il salone sarà aperto, tutti i giorni, da sabato 6 a domenica 14 dicembre, con orario continuato dalle 10.30 – 18.30. Info: www.afina.it