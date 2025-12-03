Roma: al via le iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti Umani

PETROLATI (DEMOS): AL VIA INIZIATIVE PER LA GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Roma, 2 dicembre 2025 – “Il 10 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, istituita dalle Nazioni Unite nel 1948. Nel clima di tensioni che stiamo vivendo e con la convinzione che Roma sia una città solidale, accogliente e inclusiva per tradizione e vocazione, ho proposto una mozione per celebrare questa giornata in modo significativo” afferma il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.

“Ringrazio i numerosi colleghi che l’hanno sottoscritta e l’intera Assemblea Capitolina che oggi l’ha approvata all’unanimità.

Grazie a questo atto, Roma Capitale intende promuovere la Giornata Internazionale dei Diritti Umani con eventi diffusi che possano coinvolgere le scuole, le biblioteche, le università, i centri culturali, i municipi, le reti associative, valorizzando l’azione civica e istituzionale della città.

La mozione prevede anche l’illuminazione di blu di un luogo istituzionale per sensibilizzare la cittadinanza e manifestare l’impegno dell’amministrazione nella promozione dei diritti fondamentali.

Inoltre la celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani prevederà anche iniziative didattiche creative nelle scuole per rafforzare la cultura dei diritti, dell’inclusione e del rispetto reciproco che coinvolgano i bambini e i ragazzi” conclude Petrolati.

Correlati