Acceso l’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio

Celli: pace impegno collettivo anche partendo da gesti semplici

Roma, 9 dicembre 2025 – Si è tenuta questo pomeriggio la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, delle consigliere e dei consiglieri capitolini.

L’iniziativa è promossa dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina per lanciare un messaggio di speranza da uno dei luoghi più iconici di Roma.

La serata, condotta da Beppe Convertini, è stata arricchita dalla comicità di Antonio Giuliani, dalla Banda della Polizia Locale di Roma Capitale e dall’esibizione dei piccoli artisti della Scuola Pincherle con l’Associazione I Cerchi Magici – Arvalia.

Particolarmente significativo ed emozionante è stato il collegamento con l’associazione Salvamamme, per sostenere la raccolta di beni per le famiglie in difficoltà.

“Accendere l’Albero della Pace significa accendere un impegno collettivo. È un gesto semplice, ma profondissimo: è ricordarci che Roma cresce quando ciascuno si sente parte di una comunità che ascolta, accoglie e costruisce ponti. Quest’anno abbiamo lavorato per diffondere una cultura di pace attraverso progetti che hanno coinvolto scuole, università, associazioni e territori. Vedere oggi questa piazza così piena, illuminata da volti e sorrisi, ci conferma che la strada della pace è fatta di piccoli passi quotidiani, percorsi insieme”, ha dichiarato la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.