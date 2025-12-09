Perugia: Hackathon per il clima 2025

Hackathon per il clima 2025, a Perugia di Regione Umbria e Unicef Italia: “Le soluzioni dei giovani al Climate Change, coinvolti gruppi misti di studenti e studentesse provenienti da cinque istituti umbri”

(AUN) – Perugia, 9 dicembre 2025 – La Regione Umbria, in collaborazione con il Comitato Italiano per l’Unicef Fondazione ETS e IAIA Italia, è lieta di annunciare l’evento “Hackathon per il Clima 2025” che si terrà a Perugia il 10 e 11 dicembre. L’iniziativa, focalizzata sulla partecipazione dei giovani alle soluzioni e alle decisioni relative al cambiamento climatico, vedrà il coinvolgimento di studenti e studentesse provenienti da cinque istituti scolastici della regione. Lo scopo è accompagnare nella progettazione e sviluppo di proposte operative e realizzabili in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, da presentare ai decisori politici.

“Le voci delle ragazze e dei ragazzi sono una forza potente a livello globale per la protezione dell’ambiente – dichiara l’assessore regionale Thomas De Luca – il loro punto di vista è fondamentale nella progettazione e attuazione delle soluzioni ambientali che plasmeranno il loro futuro. In questo senso la Regione Umbria dà piena collaborazione al Comitato Italiano per l’Unicef per favorire l’empowerment e lo sviluppo di competenze green nei giovani, migliorando la loro capacità di pianificare strategie di sostenibilità e interagire concretamente con le istituzioni locali”.

L’Hackathon, organizzato annualmente da Unicef Italia e IAIA Italia dal 2019, si pone come un percorso formativo che contribuisce a garantire il diritto di bambine, bambini e adolescenti a partecipare ai processi decisionali sulle questioni ambientali, un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Durante le due giornate di lavoro presso le sedi della Regione Umbria, i giovani partecipanti (tutti del quarto anno superiore) approfondiranno le problematiche di sostenibilità ambientale dei loro territori e progetteranno soluzioni innovative per l’adattamento e la mitigazione, avvalendosi degli strumenti scientifici forniti dagli esperti di International Association for Impact Assessment e della piattaforma tecnologica q-City5.0.

Il progetto coinvolge studenti e studentesse selezionati per garantire la rappresentatività dell’intero territorio, in linea con la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Gli istituti superiori interessati sono il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Perugia, l’Istituto Donatelli di Terni, l’Istituto Tecnico Franchetti Salviani di Città Di Castello, l’I.I.S. Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino e l’Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto.

Previsto in apertura il saluto istituzionale in videomessaggio del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Interverranno anche la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore all’energia, all’ambiente, all’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, alle politiche del paesaggio e alla programmazione urbanistica Thomas De Luca la cui delega specifica che include l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici riflette la priorità e l’attenzione che l’Umbria assegna al tema dei cambiamenti climatici e alle relative politiche.

La giornata di apertura vedrà anche l’intervento del Presidente del Comitato Italiano per l’Unicef, Nicola Graziano, dell’assessora alle Politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione e servizi al cittadino del Comune di Perugia Francesca Tizi e del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti a conferma del coinvolgimento delle amministrazioni locali. Previsti anche gli interventi di Giuseppe Magro, Presidente IAIA Italia, Alfonso Morelli direttore generale Arpa Umbria e dei volontari tutor del gruppo Younicef. Modera i lavori Chiara Ricci, direttrice ufficio sostenibilità e Climate Change di Unicef Italia. La sessione plenaria di presentazione dei risultati, in programma l’11 dicembre, vedrà la partecipazione dell’Assessore all’istruzione e alla formazione, al welfare, alle politiche giovanili, alla partecipazione, alla pace e alla cooperazione internazionale della Regione Umbria Fabio Barcaioli e della Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente Letizia Michelini, insieme al Direttore Generale di UNICEF Italia, Paolo Rozera.