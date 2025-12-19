Guerra Russia-Ucraina news del 19.12. 2025

Guerra in Ucraina: Vladimir Putin afferma che le truppe russe stanno “avanzando lungo tutto il fronte”

“Il nemico si sta ritirando su tutti i fronti”, ha aggiunto il presidente russo all’inizio della sua conferenza stampa annuale. Ha anche affermato di aver ricevuto segnali che l’Ucraina fosse pronta ad avviare un dialogo, secondo l’agenzia di stampa TASS.

L’Ucraina “si rifiuta praticamente di porre fine al conflitto con mezzi pacifici”. All’indomani della decisione dell’Ue sul finanziamento a Kiev, e mentre i colloqui con gli Usa restano in stallo, il presidente russo Vladimir Putin lancia l’accusa rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza di fine anno a Mosca. Il leader del Cremlino ha tuttavia aggiunto che ci sono “alcuni segnali… che indicano la loro disponibilità a intraprendere un qualche tipo di dialogo”.

Putin ha quindi ribadito che Mosca è disposta a “porre fine a questo conflitto con mezzi pacifici” ma solo “sulla base dei principi che ho delineato lo scorso anno”, che prevedono “l’affrontare le cause profonde che hanno portato a questo conflitto”.

Il governo di Kiev, ha poi denunciato il presidente russo, “ha iniziato la guerra nell’est dell’Ucraina” nel 2022, e avrebbe dovuto lasciare “la popolazione libera di scegliere il proprio stile di vita in quella parte del Paese”. “Allora non hanno voluto lasciarli fare”, ha continuato.

Quindi l’attacco a Volodymyr Zelensky, definito “un attore, e anche molto talentuoso”, a proposito del video girato dal presidente ucraino a Kupiansk, città di cui i russi rivendicano il controllo. Per il leader del Cremlino, il video è stato girato “a circa un chilometro dalla città”. “Beh, se la città è sotto il loro controllo, perché non entrano in città?”, ha ironizzato.

Secondo Putin “le nostre truppe stanno avanzando lungo tutta la linea di contatto” e “il nemico retrocede in tutte le direzioni”, ha poi rivendicato lo ‘zar’ e la Russia otterrà ulteriori “successi” entro la fine dell’anno.

Il leader del Cremlino si è detto “fiducioso che entro la fine dell’anno saremo testimoni di nuovi successi delle nostre forze armate”. Questo dopo che il presidente russo aveva dichiarato che il suo Paese intendeva “spostarsi verso ovest”, dopo aver compiuto ulteriori progressi in Ucraina, confermati dagli ultimi rapporti dei suoi militari secondo cui si erano già verificati spostamenti verso ovest di circa 1,5 km e che le forze russe stavano continuando ad avanzare sul campo di battaglia.

Vladimir Putin: l’Europa dovrà prima o poi restituire i beni russi

“Prendere decisioni relative al furto di denaro altrui non è facile. Ma ci sono altre, più gravi conseguenze per chi ci prova. Non è semplicemente un colpo all’immagine, è un attacco alla fiducia nell’eurozona perché, naturalmente, molti paesi, non solo la Russia, conservano le loro riserve auree e valutarie nell’eurozona “, ha affermato il presidente russo, secondo una trascrizione del Cremlino .

“Oltre al danno reputazionale, potrebbero esserci perdite dirette legate ai fondamenti dell’attuale ordine finanziario globale. Ecco perché è difficile. Ancora più importante: qualunque cosa rubino e in qualunque modo lo facciano, un giorno dovranno restituire ciò che hanno preso. Inoltre, difenderemo i nostri interessi, soprattutto in tribunale. Cercheremo di trovare una giurisdizione indipendente dalle decisioni politiche “, ha aggiunto.