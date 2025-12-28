Guerra Russia-Ucraina news del 28.12.2025

“Serve un accordo, credo che entrambi i presidenti siano pronti per la pace”. Donald Trump riceve Volodymyr Zelensky ma prima dell’incontro con il presidente ucraino telefona a Vladimir Putin in una giornata che oggi, 28 dicembre, può segnare una svolta decisiva nella guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti incontra il presidente ucraino a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo, il piano in 20 punti che secondo Kiev potrebbe consentire di fermare la guerra e garantire la sicurezza all’Ucraina nello scenario post-bellico.

“Penso che entrambi i presidenti vogliano fare un accordo. Putin è pronto per la pace? E’ seriamente intenzionato a raggiungere la pace. Lo sono entrambi, bisogna fare un accordo, stanno morendo troppe persone”, dice Trump rispondendo alle domande prima del vertice. “Ritengo che abbiamo le basi per un accordo, è positivo per l’Ucraina ed è positivo per tutti”, dice il presidente degli Stati Uniti. “Avremo un ottimo incontro oggi, il presidente” Zelensky “ha lavorato sodo. Dopo l’incontro chiamerò il presidente Putin. Continueremo le trattative, sono abbastanza complicate ma alla fine non troppo. Non ho una deadline, la mia deadline è porre fine alla guerra”. “Ci sarà un accordo solido per la sicurezza, le nazioni europee saranno coinvolte profondamente”, aggiunge rispondendo ad un’altra domanda.

La telefonata con Putin

Prima dell’incontro, Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin: “Ho avuto una telefonata molto produttiva con il presidente russo”. Il colloquio, il primo da 2 mesi e mezzo, viene confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: la telefonata, dice Mosca, è avvenuta su iniziativa di Trump ed è durata 1 ora e 15 minuti. “Putin e Trump condividono in generale opinioni simili sul fatto che un cessate il fuoco temporaneo porterebbe solo a prolungare il conflitto in Ucraina”, afferma Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino.

“Trump ha ammesso che il conflitto ucraino si è rivelato il più difficile per lui. Il Presidente degli Stati Uniti ha ascoltato attentamente le valutazioni russe nell’ottica di raggiungere un accordo. Putin ha evidenziato l’importanza di continuare a basarsi sulle intese raggiunte ad Anchorage”, nel vertice del 15 agosto in Alaska. Trump e Putin, secondo il Cremlino, si sentiranno nuovamente dopo l’incontro tra il presidente americano e Zelensky.

L’incontro tra Trump e Zelensky è iniziato alle 19.30, ora italiana.

