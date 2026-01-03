Attacco Usa al Venezuela, Maduro e la moglie catturati

Venezuela: Donald Trump dovrebbe parlare dopo gli attentati americani e il rapimento di Nicolas Maduro

Secondo Trump, nessun americano è rimasto ucciso durante l’operazione di ieri sera. Il presidente venezuelano e sua moglie si trovano su una nave in rotta verso gli Stati Uniti. La Francia ha dichiarato che “nessuna soluzione politica duratura può essere imposta dall’esterno” del Paese sudamericano.

“Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese”. Donald Trump annuncia così la cattura del presidente del Venezuela dopo i raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese. I due, ha spiegato il procuratore generale Usa, sono stati entrambi incriminati nel distretto meridionale di New York.

Maduro e la moglie, dopo la loro cattura, sono stati prima trasferiti da elicotteri militari americani sulla nave USS Ivo Jima e ora sono diretti a New York, ha confermato il tycoon.

”Stiamo prendendo decisioni sulla leadership venezuelana” e prendendo in considerazione la possibilità che l’attivista e Premio Nobel per la pace Machado guidi il Paese al posto di Maduro, ha detto ancora il presidente americano.

“Stiamo prendendo questa decisione ora. Non possiamo correre il rischio di lasciare che qualcun altro gestisca il tutto e prenda il controllo di ciò che ha lasciato” Maduro, ha affermato. ”Saremo molto coinvolti. E vogliamo difendere la libertà del popolo”, ha aggiunto Trump.

Trump ha fatto il punto sull’operazione in un collegamento telefonico con Fox News. Maduro e la moglie sono stati catturati mentre erano rifugiati in “una fortezza” altamente protetta, ha spiegato senza fornire ulteriori dettagli.

Gli Stati Uniti, che sabato 3 gennaio hanno annunciato di aver lanciato un attacco su larga scala contro il Venezuela, vantano una lunga storia di interventi militari e di sostegno alle dittature in America Latina. In diverse occasioni, il defunto presidente venezuelano Hugo Chavez, e in seguito il suo successore, Nicolas Maduro, hanno accusato Washington di aver appoggiato tentativi di colpo di Stato, tra cui quello che ha detronizzato Chavez per due giorni nel 2002.

interdite.

Navigazione

Torna alla homepage di Le Monde

Login

Iscriviti

INTERNAZIONALE

INTERNAZIONALE

VENEZUELA

VENEZUELA

Stati Uniti – Venezuela: i principali interventi di Washington in America Latina dalla Guerra Fredda

Molto prima che Donald Trump salisse al potere, gli americani avevano condotto diverse operazioni, dirette o indirette, nel subcontinente per rovesciare o sostenere le potenze in carica.

Le Monde con AFP

Scontri tra cubani e americani pro e anti-Castro durante le manifestazioni durante l’invasione della Baia dei Porci a New York il 19 aprile 1961. – / AFP

Gli Stati Uniti, che sabato 3 gennaio hanno annunciato di aver lanciato un attacco su larga scala contro il Venezuela, vantano una lunga storia di interventi militari e di sostegno alle dittature in America Latina. In diverse occasioni, il defunto presidente venezuelano Hugo Chavez, e in seguito il suo successore, Nicolas Maduro, hanno accusato Washington di aver appoggiato tentativi di colpo di Stato, tra cui quello che ha detronizzato Chavez per due giorni nel 2002.

Ecco i principali interventi americani in America Latina dopo la Guerra Fredda:

1954: Guatemala

Il 27 giugno 1954, il colonnello Jacobo Arbenz Guzmán , presidente del Guatemala, fu detronizzato da mercenari addestrati e finanziati da Washington, in seguito a una riforma agraria che minacciava gli interessi della potente azienda americana United Fruit Corporation (in seguito Chiquita Brands). Nel 2003, gli Stati Uniti hanno riconosciuto ufficialmente il ruolo della CIA in questo colpo di Stato, citando la lotta contro il comunismo.

1961: Cuba

Dal 15 al 19 aprile 1961 , 1.400 soldati anticastristi, addestrati e finanziati dalla CIA, tentarono di sbarcare alla Baia dei Porci , a 250 chilometri dall’Avana, ma non riuscirono a rovesciare il regime comunista di Fidel Castro. Gli scontri causarono circa cento morti da entrambe le parti.

1965: Repubblica Dominicana

Nel 1965, in nome della minaccia comunista, gli Stati Uniti inviarono marines e paracadutisti a Santo Domingo per reprimere una rivolta a favore di Juan Bosch, un presidente di sinistra rovesciato dai generali nel 1963.

Sostegno alle dittature del Cono Sud

Washington ha sostenuto diverse dittature militari, viste come un baluardo contro i movimenti di sinistra. Hanno aiutato attivamente il dittatore cileno Augusto Pinochet durante il colpo di stato dell’11 settembre 1973 contro il presidente di sinistra Salvador Allende .