Venezuela, Trump: “Attacco mai visto dalla II guerra mondiale, governeremo fino a transizione”

Davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, il presidente Donald Trump ha rivelato i dettagli dell’operazione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Un’azione eccezionale, secondo il presidente, in quella che è stata una dimostrazione storica della capacità militare di Washington e delle sue abilità per portare a termine simili azioni. Numerosi sono stati i ringraziamenti e i complimenti da parte del presidente alle forze militari statunitensi.

“Questa è stata una delle dimostrazioni di potenza e competenza militare americana più straordinarie, efficaci e incisive nella storia degli Stati Uniti, dalla Seconda guerra mondiale”, ha dichiarato Trump. E ha aggiunto che nell’operazione sono state impiegate forze aeree, terrestri e navali statunitensi.

Le capacità venezuelane, dice Trump, sono state annichilite rapidamente, mentre il tycoon ha ribadito come Maduro sia stato catturato nel cuore della notte, insieme a sua moglie Cilia Flores. E senza avere la possibilità di scappare. Il presidente venezuelano è già stato incriminato presso il tribunale federale del distretto meridionale di Manhattan con le accuse di narcotraffico e terrorismo, oltre al possesso di armi ed esplosivi.

Operazione “Absolute Resolve”: il rapimento di Nicolas Maduro descritto passo dopo passo dal Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti

Il generale Dan Caine, durante una conferenza stampa congiunta con Donald Trump, ha fornito i dettagli dell’operazione americana di ieri sera.

Sono trascorse meno di cinque ore tra l’ordine impartito da Donald Trump e la fine dell’operazione “Absolute Resolve”, condotta dagli Stati Uniti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio per rapire il presidente venezuelano Nicolas Maduro, con l’obiettivo di portarlo davanti alla giustizia americana sulla base delle accuse di “narcoterrorismo”.

Sabato, durante una conferenza stampa tenuta in Florida dal Presidente degli Stati Uniti, il Capo di Stato Maggiore Congiunto, Dan Caine, ha descritto in dettaglio lo svolgimento di questo intervento, le cui conseguenze umane e materiali in Venezuela erano ancora in gran parte sconosciute. Ecco le tappe principali:

Il generale ha esordito sottolineando che sono stati necessari “mesi di lavoro” da parte dei servizi segreti americani per “capire come [il presidente venezuelano] si muoveva, dove viveva, dove viaggiava, cosa mangiava, cosa indossava, quali erano i suoi animali domestici ” .

Questo lavoro è stato completato all’inizio di dicembre. La scelta del 3 gennaio come data di lancio è stata in gran parte dettata dalle condizioni meteorologiche: anche altre operazioni militari delle ultime settimane, in particolare in Siria, potrebbero spiegare questa tempistica. Venerdì sera , “le condizioni meteorologiche sono migliorate a sufficienza da consentire ai piloti più esperti del mondo di manovrare tra montagne, oceano e nuvole basse “, ha affermato Dan Caine.

Donald Trump ha dato l’ordine di eseguire la missione alle 22:46 ora di Washington. “Gli aerei hanno iniziato a decollare da venti diverse basi terrestri e marittime nell’emisfero occidentale “, ha descritto il generale, specificando che erano coinvolti più di 150 velivoli, tra bombardieri, caccia, aerei di intelligence, droni da ricognizione, droni da sorveglianza ed elicotteri.

Questi velivoli si avvicinarono alla costa venezuelana a bassa quota, a meno di 50 metri dal mare. Mentre si avvicinavano alla costa, l’esercito statunitense iniziò a “smantellare e disattivare i sistemi di difesa aerea venezuelani, utilizzando armi per garantire il passaggio sicuro degli elicotteri ” .

L’esercito statunitense iniziò quindi a “smantellare e disattivare” i sistemi di difesa aerea del Paese: questi furono i primi attacchi al Venezuela. “Quando la forza attraversò l’ultimo punto elevato dove si era nascosta nella nebbia, sentimmo di aver mantenuto completamente l’elemento sorpresa. Gli elicotteri si diressero quindi verso il loro obiettivo a bassa quota “.