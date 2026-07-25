Iran, spari Usa contro petroliera che tentava di forzare il blocco. Missili Houthi sull’Arabia

L’esercito statunitense ha fatto sapere di aver aperto il fuoco contro una petroliera che stava tentando di eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, secondo le ultime news di oggi sabato 25 luglio sulla guerra tra Usa e Iran. “Abbiamo messo fuori uso la petroliera dopo che l’equipaggio aveva tentato di forzare il blocco almeno quattro volte in precedenza”, ha dichiarato all’Afp il capitano di vascello Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. “L’equipaggio è stato ripetutamente avvertito, ma non ha rispettato gli ordini. Le forze statunitensi presenti sul posto hanno quindi messo fuori uso la nave dopo aver sparato contro la sala macchine”, ha aggiunto. “La nave non sta più navigando verso l’Iran”, ha concluso.

Intanto i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato un attacco missilistico contro la città di Jizan, nel sud dell’Arabia Saudita, secondo quanto pubblicato su Telegram dal canale mediatico del gruppo, Ansarollah. L’Arabia Saudita aveva precedentemente diramato brevi avvisi ai residenti di Jizan e Yanbu dopo che i ribelli avevano promesso di vendicarsi contro il regno per gli attacchi di questa settimana. Voli sospesi negli aeroporti di Gedda e Riad, in Arabia Saudita, dopo l’attacco proveniente dallo Yemen.