Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

Omicidio a Bologna. Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria: secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato accoltellato all’addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, intervenuti insieme alla polfer, hanno avviato subito le ricerche dell’aggressore in fuga.

Il capotreno si chiamava Alessandro Ambrosio e, quando è stato colpito, probabilmente alle spalle, stava raggiungendo a piedi il parcheggio, riservato solo agli operatori e non accessibile al pubblico. A dare l’allarme, notando il corpo in un lago di sangue, sarebbe stato un dipendente di Italo, che avrebbe poi avvisato la polfer.