Roma, “Amici Fragili”: raccolta solidale per le persone senza dimora e famiglie in difficoltà

A Roma torna “Amici Fragili”: raccolta solidale per le persone senza dimora e famiglie in difficoltà

Roma, 9 gennaio 2026 – Anche quest’anno, con il sostegno dei tassisti dell’associazione di volontariato “Tutti Taxi per Amore”, l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con tredici Municipi promuove “Amici Fragili”.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, prevede una raccolta di coperte, sacchi a pelo, abiti invernali e alimenti non deperibili che verranno destinati alle organizzazioni impegnate quotidianamente nel sostegno delle persone senza dimora e nell’aiuto alle famiglie in difficoltà.

“Si tratta di un’importante mobilitazione – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – resa possibile grazie al prezioso lavoro degli assessorati municipali, alla partecipazione attiva delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere (CSAQ) e di tanti cittadini volontari. Gesti collettivi che non solo offrono aiuti concreti, ma contribuiscono a promuovere una cultura della solidarietà e dell’inclusione, ricordandoci l’importanza della cura delle persone più fragili”.

A rafforzare lo spirito dell’iniziativa, anche il presidente di Tutti Taxi per Amore, Marco Salciccia: “Abbiamo voluto rilanciare Amici Fragili come segno tangibile di vicinanza verso chi vive situazioni di estrema vulnerabilità. In inverno una coperta può rappresentare molto più di un semplice oggetto: è una necessità vitale che può fare la differenza tra disagio e sopravvivenza”.

“Con questa campagna di raccolta – sottolinea il vice presidente di Tutti Taxi per Amore Roberto Zanna – vogliamo non solo fare delle donazioni a chi è in difficoltà, ma promuovere il rispetto della dignità umana offrendo ‘calore’ e protezione.”

In tutta la città sono attivi 64 punti di raccolta. Per chi non può raggiungerli, i tassisti volontari metteranno a disposizione un servizio di ritiro a domicilio, grazie anche alla collaborazione dei negozi di quartiere, centri di aggregazione giovanile e cooperative taxi.

La raccolta si svolgerà da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio presso tutte le sedi aderenti. Durante la mattinata di sabato 17 gennaio, ultimo giorno di raccolta presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in Viale Manzoni 18, verranno anche consegnati i beni raccolti che saranno poi distribuiti dai tassisti alle associazioni di volontariato.

Per conoscere dove si trovano i punti di raccolta più vicini si può consultare il sito www.tuttitaxiperamore.it

per informazioni: 3468004680