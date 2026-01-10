Assisi e Foligno: Papa Leone XIV nomina Monsignor Felice Accrocca nuovo Vescovo. Presidente Proietti: “Gratitudine al padre Vescovo Domenico e gioia per il padre Vescovo Felice”

(AUN) – Perugia, 10 gen. 026 – Il Santo Padre Leone XIV ha nominato Monsignor Felice Accrocca Vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e, insieme, Vescovo di Foligno, unendo le due sedi in persona episcopi.

La designazione, anticipata da fonti vaticane e da operatori di informazione religiosa, segue l’apertura delle celebrazioni per l’Ottocentenario francescano che si svolgono proprio ad Assisi in questi giorni. E l’annuncio è stato dato direttamente da monsignor Domenico Sorrentino, al termine dell’apertura dell’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco, in un’atmosfera di grandissima emozione.

Monsignor Accrocca, già Arcivescovo di Benevento e docente di storia medievale con un consolidato legame con il mondo francescano, porterà la sua esperienza ecclesiale alle due comunità umbre con l’obiettivo di proseguire nella promozione di percorsi pastorali condivisi.

La presidente della Regione Stefania Proietti ha commentato la nomina e il momento ecclesiale con un messaggio di valore civico e spirituale per il territorio:“Accogliamo con profondo rispetto e gratitudine la nomina del nuovo Vescovo da parte di Papa Leone XIV. La comunicazione ufficiale giunge oggi, nell’ apertura dell’ottavo centenario del transito di San Francesco, e segna un passaggio della nostra storia spirituale e comunitaria come regione Umbria, proprio nell’anno francescano della nostra storia, come cittadini e come comunità. Assisi, Foligno e le rispettive Diocesi rappresentano per il mondo luoghi di incontro, dialogo, cura, cultura e fraternità, valori che rispecchiano l’identità più profonda della nostra regione, che nel 2026 sarà il cuore dell’accoglienza d’Italia. In un tempo in cui la coesione sociale e il dialogo sono fondamentali per le comunità, le parole del Pontefice indicano una direzione chiara per tutti noi, istituzioni comprese: custodia della dignità umana, attenzione verso chi è più fragile, e impegno per la sostenibilità, la solidarietà, la pace, disarmata e disarmante. Monsignor Accrocca, che conosciamo e apprezziamo da molti anni come francescanista e studioso nonché come membro del Comitato Nazionale del centenario francescano e pastore attento alle problematiche di fragilità delle persone e dei territori come le aree interne, contribuirà al bene delle nostre comunità in questo anno specialissimo che per l’Umbria sarà un vero e proprio Giubileo. Dal profondo del cuore voglio esprimere un’immensa gratitudine al Padre Vescovo Domenico Sorrentino che per 20 anni ha guidato con grandissima fede e straordinaria sapienza la chiesa di Assisi, Nocera umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Al contempo il nostro fraterno benvenuto al Padre Vescovo Felice Accrocca, ci mettiamo a disposizione sin da ora come Istituzione e comunità umbra affinché il centenario francescano sia occasione di unità, sviluppo, accoglienza, coesione per la nostra intera Umbria”.