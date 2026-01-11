Donald Trump minaccia Cuba; L’Avana afferma di essere “preparata e pronta a difendere la Patria”

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato domenica che “nessuno detta cosa fare” nel suo Paese. In precedenza, Donald Trump aveva minacciato l’isola e ripubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un messaggio in cui immaginava Marco Rubio come presidente di Cuba.

Non ci saranno più petrolio né soldi per Cuba! Zero!” ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti sul suo canale Truth Social. ” Consiglio vivamente loro di raggiungere un accordo prima che sia troppo tardi.”

